Recuperação do antigo hotel Nau em Cascais custa €18 milhões

“Este é o nosso maior projeto até agora”, conta ao Expresso o responsável da Reabilita, Tomás Champalimaud. A empresa que gere é uma das sócias da InovarCascais, o grupo que integra os ‘tubarões’ do “Shark Tank”, Tim Vieira e Miguel Ribeiro Ferreira, e que está a investir €18 milhões na recuperação e transformação de um dos edifícios mais emblemáticos e problemáticos de Cascais: o antigo hotel Nau.

Situado mesmo à entrada da vila, em frente à estação de comboios, o imóvel composto por duas minitorres de quatro pisos, estava abandonado há quase 20 anos e do hotel já nada restava a não ser a cinzenta estrutura exterior em betão. Agora, quase três anos depois de ter sido apresentado e aprovado, o projeto está finalmente a avançar. As obras começaram no final do ano passado e o objetivo é ter tudo pronto em setembro de 2019, contudo são muitas as alterações face ao que estava previsto.

Inicialmente, a ideia era criar ali um espaço multiusos, com um hotel, 14 apartamentos, uma clínica e ainda uma cervejaria com um espaço de coworking. Mas tudo mudou e agora vai ser um projeto maioritariamente residencial, com 28 apartamentos, mais precisamente oito T0, 16 T2 e quatro T3. Vai ainda ter duas lojas no piso térreo, uma de 500 e outra de 400 metros quadrados, para onde estão à procura de empresas âncora. “Já não vai haver a clínica ou a cervejaria, mas ainda há a possibilidade de virem a ocupar estes espaços”, repara Tomás Champalimaud.

Além disso, para colmatar o facto de já não haver hotel, os T0 e T2 vão poder ser usados para Alojamento Local se o proprietário assim desejar, adianta Tomás Champalimaud. “O imóvel tem apenas 4400 metros quadrados e não tinha dimensão para fazer apartamentos turísticos e então optámos por ter unidades mais pequenas com a possibilidade de ser usadas para alojamento local”, conta.

De facto, os T0 têm todos 50 metros quadrados e os T2 pouco ultrapassam os 100 metros quadrados, só os T3 têm mais mais de 200 metros quadrados e por isso ficam de fora desse regime. Contudo, será Alojamento Local de luxo, já que as casas não são baratas. O preço por metro quadrado ronda os sete a oito mil euros, ou seja, os T0 começam nos €320 mil, diz Tomás Champalimaud, e os T2 oscilam entre €700 e 850 mil, segundo o site da consultora JLL que está a comercializar os imóveis. Já os T3 estão todos à venda por €2,5 milhões.

Mesmo assim, e estando o edifício longe de estar pronto, já foram vendidos três apartamentos, dois T0 e um T2, e reservados seis, cinco T0 e um T2, pode ver-se ainda no site da JLL. Tomás Champalimaud explica a elevada procura com o bom momento que se vive no imobiliário nacional mas, acima de tudo, com o facto de não haver oferta daquele género no centro de Cascais. “Aqui à volta, a oferta tem preços mais altos”, remata.