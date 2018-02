Calçado. Como a luta pela independência da Catalunha trava exportações do sector

A luta pela independência da Catalunha afetou as exportações portuguesas de calçado? "No meu caso, perdi aí mais de 30% do negócio ", diz o empresário e designer Luís Onofre que também preside à APICCAPS, a associação dos industriais do sector. No conjunto, as vendas dos sapatos portugueses no mercado espanhol caíram 6,7%, para 174 milhões de euros. Luís Onofre, com uma forte exposição no país, onde tem 20% das vendas de oito milhões de euros, foi um dos que sentiu o impacto desta quebra no quarto maior destino dos

calçado nacional, como admitiu ao Expresso no dia de abertura da MICAM, a maior feira de calçado do mundo,em Milão."Houve lojas em Barcelona que fecharam de repente, por exemplo", comenta.

Onofre admite que o Brexit também "é uma questão complexa", até por porque "continua a haver muitas incógnitas neste processo". Para já, no final do ano, as exportações do sector para o Reino Unido, outro mercado no top 5, caíram 8,5 milhões de euros, para 125 milhões. O balanço final do ano voltou, no entanto, a ser positivo, com as exportações totais nos 1,965 mil milhões de euros, o oitavo recorde consecutivo da fileira que teve como principal motor de 2017 a Alemanha, onde o registo atingiu os 376 milhões de euros (mais 11%).

Entre os empresários do sector, a preocupação com as questões da política internacional, em especial com o Reino Unido e Espanha, começa a ser uma constante. Domingos José Teixeira, da Centenário, admite "algum receio quanto ao impacto futuro da questão catalã, apesar de este não ser um dos seus mercados estratégicos. Reinaldo Teixeira, do grupo Carité, com um volume de negócios de 28 milhões de euros, admite que Espanha e Inglaterra tornaram-se "desafios para as empresas do sector". José Pinto, da Lemon Jelly/Procalçado, com vendas de 25 milhões de euros, acredita que as empresas que vendem nestes países "não escapam imunes ao quadro atual" e "haverá sempre um efeito desestabilizador", até pela "incerteza face ao futuro".

"O ano de 2017 foi difícil. E no nosso caso, o Brexit fez-se notar claramente, até pelo efeito cambial libra /euro", comenta Amílcar Monteiro, administrador da Kyaia, o maior grupo português de calçado, com vendas de 65 milhões de euros. No ano passado, viu as vendas caíram aqui, 12%,mas sublinha que ainda ninguém sabe o que vai acontecer nas relações comerciais com o Reino Unido no futuro. Mas se este é o maior mercado europeu da empresa, o principal cliente à escala global jà está nos Estados Unidos e, aí, as vendas da dona da Fly London cresceram 20%.

O secretario de estado adjunto e do comercio, que visitou este domingo as empresas presentes na MICAM, sublinhou "a estratégia de sucesso seguida pela fileira na frente internacional", considerando que o trabalho feito "é um exemplo a ser seguido por outros sectores".