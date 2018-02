Elétricas já financiaram o Estado em €2 mil milhões

As contribuições acumuladas das empresas de energia para o Estado português desde 2007 ultrapassam os €2 mil milhões, num somatório de contrapartidas que nunca foram utilizadas para reduzir os encargos do sector elétrico. Poderia ter sido de outro modo? As elétricas vêm argumentando que essas contribuições deveriam ser usadas para desonerar o custo da energia. A Deco, associação de defesa dos consumidores, admite, no entanto, que é legítimo que o Estado se aproprie de uma parte daqueles montantes.

As maiores parcelas vêm da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), cobrada pelo Estado desde 2014, dos prémios de concessão do concurso das barragens de 2008 e 2009, e ainda da extensão do domínio hídrico à EDP, de 2008. A subconcessão hidroelétrica de Alqueva e Pedrógão e as contrapartidas dos leilões das mini-hídricas, das eólicas e das centrais solares foram outras fontes de receita do Orçamento do Estado ao longo da última década.

A afetação destas contrapartidas ao próprio sistema elétrico teria permitido mitigar a dívida tarifária da eletricidade, que chegou a um pico de €5 mil milhões em 2015, mas que tem vindo a ser reduzida desde então. A dívida tarifária prevista para 2018 é de €3,6 mil milhões. Mas seria hoje de €1,6 mil milhões se a receita que os vários governos foram garantindo tivesse sido canalizada para essa finalidade, em vez de financiar as contas gerais do Estado. Isso teria permitido poupar centenas de milhões de euros aos consumidores em juros da dívida tarifária.

O potencial exato de poupança não é um exercício simples, uma vez que ao longo da última década foram gerados défices tarifários com diferentes taxas de remuneração. Mas considerando por hipótese uma remuneração média de 2% ao ano, é de admitir que a eventual afetação dos €2 mil milhões de receita estatal à redução da dívida tarifária poderia ter poupado ao país €400 milhões só em juros.

Vítor Machado, representante da Deco no conselho tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), admite ser legítimo que o Estado tenha retido uma parte das receitas, lembrando que houve várias outras fontes de receita que também não beneficiaram os consumidores. “Nas várias fases de privatização da EDP o dinheiro também não reverteu para as tarifas”, assinala. Nas concessões e concursos, tratando-se de um ativo que o Estado entrega às empresas, “faz algum sentido que o dinheiro se mantenha na esfera do Estado”. Mas nas fontes de receita que foram criadas com o desígnio explícito de ajudar a reduzir a dívida tarifária da eletricidade Vítor Machado considera que o Estado tem falhado. É o caso da CESE, em que a Deco não esconde um “profundo desacordo” com a não afetação da receita cobrada à redução da dívida tarifária.

Uma “vaca leiteira”?

O Expresso questionou a EDP, maior contribuinte da CESE e também o maior cobrador de impostos no sector elétrico, mas a empresa presidida por António Mexia não quis tecer comentários. Contudo, são públicas as intervenções do gestor ao longo dos últimos anos criticando as medidas de sucessivos governos para o sector. E em 2017 quando a EDP anunciou que deixaria de pagar a CESE, a empresa invocou dois argumentos: a contribuição foi desenhada como extraordinária mas estava a repetir-se anualmente; e a receita que o Estado estava a obter não cumpria um dos desígnios da sua criação, o de abater à dívida tarifária da eletricidade.

O presidente da Apren — Associação de Energias Renováveis, António Sá da Costa, analisa a questão comentando que “o Estado sempre usou o sector elétrico como uma cash cow”. “O que eu critico é isto: o Estado tem a prerrogativa de ir cobrar dinheiro ao sector para se financiar, mas depois não pode acusar as empresas do sector energético de cobrar muito caro. Se não fosse buscar essa receita, o custo a que a eletricidade é vendida ao consumidor seria mais baixo”, afirma Sá da Costa.

O presidente da Endesa Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, concorda. Afirma igualmente que “o sector da energia tem sido uma vaca leiteira”. E nota que há ainda que considerar a carga fiscal que pende sobre a eletricidade. Segundo o Eurostat, Portugal tem a quarta eletricidade mais cara da Europa, mas retirando os impostos e outras taxas cairia para 17º lugar.

Segundo estimativas de fontes do sector elétrico ouvidas pelo Expresso, desde 2012 o Estado arrecadou €317 milhões em Imposto Especial sobre o Consumo de Eletricidade, uma rubrica que imputa às famílias portuguesas 0,1 cêntimos por cada kilowatt hora (kWh). No IVA, se em vez de 23% Portugal aplicasse à eletricidade a taxa média praticada na União Europeia, que é de 16,5%, os consumidores de eletricidade teriam poupado €1,27 mil milhões desde 2011, ano em que o IVA na fatura elétrica passou de 6% para 23%.