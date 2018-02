Associação Portuguesa de Fertilidade diz que chumbo do TC a barrigas de aluguer será “retrocesso”

A direção da Associação Portuguesa de Fertilidade foi surpreendida com a notícia do Expresso sobre um eventual chumbo da lei da Gestação de Substituição. E reage dizendo que recebeu esta notícia com “desagrado e surpresa”.

Argumentando que “a legalização da gestação de substituição sempre foi um dos objectivos pelo qual a associação se bateu", diz que "a possibilidade de a lei vir a ser revogada nunca foi considerada" pela sua instituição "após a promulgação pelo Presidente da República”.

Contactada pelo Expresso, a Associação Portuguesa de Fertilidade (APF) sulinha que “a Gestação de Substituição foi um processo longo, pela sua matéria sensível”. E recorda o facto de se terem sido realizadas audições a nível da Comissão Parlamentar de Saúde e que “ foram ouvidos especialistas nas mais diversas áreas, até se chegar a uma lei inclusiva e equilibrada”.

Cláudia Vieira, presidente da APF, afirma que a lei "veio dar resposta a estas mulheres, tirá-las do corredor da clandestinidade quando recorriam a outros países". "Mas o nosso tribunal constitucional quer continuar a obrigar os casais a serem criminosos e fazê-los sentir que o seu país lhes vira as costas.”

A APF sublinha ainda que a Gestação de Substituição é necessária em Portugal. E que é a única forma que “permite que mulheres sem útero ou com doenças graves que impossibilitam a gravidez possam realizar o sonho de serem mães biológicas”.

A APF considera que, se a lei for chumbada, isso será “um retrocesso na democracia”.

E recorda que neste momento já se encontram casais no processo de gestação de substituição e outros aguardam consentimento para avançar. "Estamos a falar de pessoas, de projetos de vida a dois, com o desejo de serem pais e constituírem uma família com o seu material genético.”

“Com o (possível) chumbo do tribunal constitucional, estes casais vão voltar a ver-se obrigados a recorrer a outros países, porque Portugal não lhes reconhece o direito à maternidade e paternidade”, conclui.