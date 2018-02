EDP investe em empresa israelita de cibersegurança

A empresa de capital de risco do grupo EDP comprou uma participação na Aperio Systems, companhia israelita com que contactou pela primeira vez na Web Summit de 2016.

A EDP adquiriu uma participação na empresa israelita de cibersegurança Aperio Systems, anunciou a elétrica portuguesa em comunicado. O investimento foi feito pela empresa de capital de risco do grupo, a EDP Ventures.

A EDP Ventures aliou-se a dois outros fundos de capital de risco, Datapoint Capital e Scopus Ventures, para adquirirem uma posição (não discriminada) na Aperio Systems, com um investimento de 4,5 milhões de dólares (3,6 milhões de euros ao câmbio atual).

A EDP estabeleceu contacto com a Aperio Systems em 2016, na Web Summit, tendo contratado a companhia israelita para um teste inicial à segurança das suas centrais termoelétricas.

A Aperio Systems participou de seguida no programa de aceleração de empresas Free Electrons, onde foi classificada como a startup de energia mais inovadora.

Luís Manuel, administrador da EDP Ventures, nota, em comunicado, que a Aperio Systems “oferece resiliência e segurança” ao proteger ativos críticos, como os que estão integrados na rede elétrica.

No seu comunicado a EDP indica que “a Aperio Systems foi pioneira na tecnologia de deteção de manipulações artificiais de dados de processamento industrial”, conseguindo identificar e neutralizar ameaças relacionadas com o caudal de gás numa refinaria de petróleo, com os valores de temperatura e rotação de turbinas numa central elétrica e com os níveis de cloro das redes de água, por exemplo.