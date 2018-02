Cinco mil novas empresas abriram em janeiro em Portugal

Criação de empresas subiu 10,3%, com destaque para a construção e o imobiliário, enquanto os encerramentos recuaram 2,5%, revela o barómetro Informa D&B

Em janeiro de 2018 nasceram 4.912 empresas e outras organizações em Portugal, o que representa um aumento de 10,3% face ao mês homólogo do ano passado - revela o barómetro de janeiro da Informa D&B relativo a "Nascimentos, encerramentos e novas insolvências" no mercado nacional.

Segundo a Informa D&B, "apesar de janeiro ser o mês em que se regista habitualmente o maior número de constituições", o aumento expressivo de 10,3% é um sinal da "dinâmica de nascimentos" no universo empresarial.

As atividades imobiliárias e de construção são os sectores que percentualmente mais cresceram em número de novas empresas, respetivamente com mais 140 empresas (aumento de 44,7%) e mais 118 empresas (subida de 28,5%). Serviços e retalho são os sectores que concentram o maior volume de novas empresas em número absoluto (1589 e 639, respetivamente).

Os encerramentos registados em janeiro de 2018 decresceram 2,5% face ao mês homólogo do ano passado, "tendência que não se verifica em todos os setores, conduzindo a um pequeno abrandamento no ritmo de descida verificado no último ano", destaca a Informa D&B.

No que se refere às novas insolvências, que totalizaram 227, a Informa D&B constata que "o ciclo de descida iniciado em 2013 mantêm-se no primeiro mês de 2018, sendo generalizado à maioria dos sectores". E também adianta que "a percentagem de empresas que cumpre os prazos de pagamento acordados (15,7%) regista o valor mais reduzido desde 2007, tendo-se acentuado a deterioração deste indicador desde setembro do ano passado".