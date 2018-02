Segunda-feira negra em Wall Street. Dow Jones com maior queda diária da história

Os dois principais índices da bolsa de Nova Iorque afundaram-se esta segunda-feira mais de 4%. O Dow Jones 30 fechou a cair 1175,21 pontos, uma queda diária superior à maior ocorrida durante a crise financeira de 2008. O índice de volatilidade bolsista disparou para máximos de mais de seis anos

Wall Street assistiu esta segunda-feira à maior queda diária da história do seu principal índice, o Dow Jones 30 (DJ 30).

Este índice dos pesos pesados fechou a cair 1175,21 pontos, mais do que o recorde diário de 774 pontos que ocorreu na pior sessão durante o auge da última grande crise financeira em 29 de setembro de 2008. Nesse dia, o DJ 30 caiu 6,98%, mais em termos relativos do que esta segunda-feira, mas menos em termos absolutos.

A sessão de 5 de fevereiro de 2018 vai ficar como mais uma verdadeira segunda-feira negra, com o DJ 30 a cair 4,6%, um recorde diário desde agosto de 2011, durante a crise das dívidas soberanas na zona euro, o S&P 500 a recuar 4,27% e o índice geral do Nasdaq (a bolsa das tecnológicas) a perder 3,78%. Numa só sessão, caíram mais do que em toda a semana anterior.

No DJ 30, um terço dos títulos afundou-se hoje mais de 5%, com a Boeing, Exxon Mobil e 3M a liderarem as quedas.

Índice de pânico dispara mais de 100%

O indicador de pânico financeiro na bolsa de Nova Iorque, o índice VIX ligado ao S&P 500, disparou esta segunda-feira 115,6%, fechando em 37,32, um nível que é um máximo desde o início de outubro de 2011, durante a crise das dívidas soberanas na zona euro.

Em virtude destas quedas em Wall Street registadas esta segunda-feira, os índices DJ 30 e S&P 500 passaram a terreno negativo se avaliados desde o início do ano. O primeiro está a perder 1,5% e o segundo 0,9%. Há pior à escala mundial: desde o início do ano, o principal índice de Toronto recuou 5,4%, o FTSE 100 de Londres perdeu 4,6% e o SMI de Zurique caiu 3%.