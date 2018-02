Ricon. Empresas de Famalicão têm vagas para 350 trabalhadores

Mais de duas dezenas de empresas manifestaram disponibilidade de emprego, afirma a Câmara Municipal

A Coindu. empresa de capital alemão dedicada aos componentes têxteis para o sector automóvel, "tem portas abertas" para a contratação de 100 costureiras. A Riopele precisa de contratar 58 pessoas. A Malhinter e a Scoop oferecem mais 35 vagas. A informação é da Câmara de Famalicão, que anunciou, em comunicado, a existência de 350 vagas para trabalhadores da Ricon em empresas do concelho.

"A Camara tem uma bolsa de disponibilidade imediata de 350 empregos para os trabalhadores da Ricon", refere a autarquia. Estas vagas juntam a oferta disponível em duas dezenas de empresas do concelho, maioritariamente do sector têxtil, mas não só.

A Primor (agroalimentar), é um exemplo de outra empresa disponível para contratar. Vai criar 46 postos de trabalho, 40 dos quais indiferenciados, refere a autarquia, dando conta de que os contactos a oferecer vagas começaram a ser feitos logo depois da Câmara anunciar a abertura de uma linha de apoio destinada aos trabalhadores da Ricon, um universo de oito empresas que ganhou fama pela ligação à Gant, mas acabou por se apresentar à insolvência no final de dezembro e viu os credores aprovarem o seu encerramento no final de janeiro, deixando no desemprego 800 pessoas, 600 das quais na área têxtil.

