Reclamações no Portal da Queixa sobem 85%

O Portal da Queixa, a maior rede social de consumidores em Portugal, registou em 2017 um aumento de 85% no número de reclamações recebidas face ao ano anterior, que ascendeu a 80.939. Este volume de reclamações, segundo o Portal da Queixa, comprova que "os portugueses estão a reclamar mais e preferem as plataformas digitais na hora de reclamar".

Apesar de não intervir na relação dos consumidores com as marcas, não efetuando qualquer mediação do conflito entre as partes –processo este da responsabilidade dos reguladores e organismos competentes , o volume recorde de reclamações em 2017 é sintomático que "os consumidores portugueses se mudaram de armas e bagagens para as plataformas digitais", conforme enfatiza o Portal da Queixa, chamando também neste campo a atenção para "a quebra da procura dos canais tradicionais, nomeadamente, as associações de consumidores, que assistiram a uma redução significativa do número de consumidores que as procuraram no ano transato, ora porque não conseguem dar resposta em tempo útil, ora porque têm custos associados e apresentam mecanismos obsoletos".

Pedro Lourenço, CEO e fundador do Portal da Queixa, enfatiza que "as redes sociais e as plataformas digitais assume-se hoje como ferramentas poderosas ao dispôr dos consumidores. Ninguém perde tempo a escrever uma reclamação que ninguém lê, quando os próprios consumidores têm ao seu alcance o poder da partilha de opinião e de experiências e conseguem influenciar outros. Aqui, quem perde são as marcas.se não optarem por estar onde estão os consumidores”.

O Portal da Queixa tem mais de 200 mil utilizadores registados e mais de 21 milhões de visualizações no espaço de um ano. Em 2017 recebeu em média 220 reclamações por dia.