Quem quer desenvolver uma ideia num centro da NASA?

Com candidaturas abertas até 6 de fevereiro, o SingularityU Portugal Global Impact Challenge quer ajudar a potenciar inovações disruptivas com impacto em mil milhões de pessoas num espaço de 10 anos. O projeto vencedor ganha um programa de 10 semanas com a equipa da Singularity University, no NASA Ames Research Center, em Silicon Valley, nos Estados Unidos

O prazo de candidaturas termina terça-feira e já conta com 35 inscrições. Chama-se Global Impact Challenge e está a convidar empreendedores a proporem ideias que possam ajudar a resolver alguns dos grandes desafios globais da atualidade, nas áreas da energia, ambiente, alimentação, abrigo, espaço, água, desastres naturais, organização, saúde, educação, prosperidade e segurança.

A iniciativa decorre de uma parceria entre a norte-americana Singularity University (SU) com a Nova School of Business & Economics, a Câmara Municipal de Cascais e a Beta-i.

O vencedor será anunciado no dia 26 de fevereiro no Centro Cultural de Cascais e terá como prémio a possibilidade de potenciar a sua ideia num programa de 10 semanas com a equipa da Singularity University no SU Ventures Incubator Program, no NASA Ames Research Center, em Silicon Valley.

“Cascais tem muitas ambições neste campo, especialmente num ano em que é Capital Europeia da Juventude. A nossa visão é de que Cascais é o local ideal para estes players poderem crescer e alimentar o seu talento, as suas ideias, e, quem sabe, criar novas empresas. Acreditamos no impacto que a inovação e a digitalização pode trazer a uma vila com as características especiais de Cascais, ideal para testar novos conceitos no contexto urbano”, afirma o vice- presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz.

Para João Castro, diretor do Center of Digital Business da Nova SBE, “a Nova SBE entende que é sua responsabilidade conseguir preparar pessoas e ajudar gestores e decisores a compreenderem o contexto de mudança em que estão inseridos e, por isso, dedicou-se à criação de um plano integrado de programas no novo Center for Digital Business and Technology. A parceria com a Singularity é parte fundamental deste plano uma vez que promove um espírito de abertura à mudança e ajuda também a estabelecer que os contextos de mudança estão espalhados pelo mundo e que todas as abordagens, exemplos e resultados devem ser partilhados”.

“O propósito destas iniciativas passa por dar oportunidade a ideias que possam ter um impacto positivo na vida das pessoas, que sejam facilmente escaláveis e que tenham relevância global. Que tipo de solução inovadora e disruptiva te propões a desenvolver para resolver um desafio global nas áreas identificadas, tendo como contexto as tecnologias com impacto no nosso dia-a-dia? É a este tipo de questões que procuramos dar resposta”, defende Ricardo Marvão, diretor-geral do SingularityU Portugal GIC, e chief education officer da Beta-i.