A Bitcoin está a transformar-se na ‘ovelha negra’ dos investidores?

O banco britânico Lloyds, liderado por António Horta Osório, junta-se aos bancos americanos que estão a cerrar fileiras contra as moedas virtuais e já comunicou aos seus clientes que, a partir de agora, não era possível utilizar os cartões de crédito para comprar a Bitcoin ou outras criptomoedas.

Semelhante medida já tinha sido anunciada uns dias antes por bancos norte-americanos, começando pelo Bank of America, passando pelo J.P. Morgan, Citigroup, Discover e acabando no Capital One.

Estas instituições bancárias receiam que os seus clientes, ao comprarem estas moedas virtuais recorrendo a crédito, não sejam depois de pagar os empréstimos – dado o atual contexto de rápida depreciação deste produto financeiro que, na última semana, se confrontou com os alertas de insegurança associados a estas moedas virtuais: a XEM, outra importante moeda virtual, foi alvo daquele que é considerado o maior roubo da história das criptográficas, no Japão.

Há, de facto, razões para os bancos estarem preocupados. Até há pouco tempo a ‘sensação’ dos mercados financeiros, a Bitcoin, que vale 35% deste mercado e valorizou mais 1400% em 2017, está agora a ser alvo da desconfiança dos investidores – que veem agora concretizar-se as profecias (más) de muitos analistas, que sempre apontaram para a grande volatilidade destas moedas, que funcionam em mercados desregulados. Na semana passada, perdeu 18% do seu valor e esta segunda-feira continua em rota descendente, caindo mais de 13%, para pouco mais de 7.560 dólares. Um valor que mostra como estão longe os tempos (ainda que muito próximos) em que se discutia se esta moeda poderia atingir os 50 mil dólares.

Esta segunda-feira, pouco depois das 14h30, a capitalização global da Bitcoin cai para os 126,5 mil milhões de dólares. No caso das outras moedas virtuais, o cenário é muito semelhante. A Ethereum, uma das moedas mais valiosas, está a cair praticamente 16%, valendo 754 doláres.

E a XEM, alvo do roubo perpetrado por um pirata informático que lesou mais de 260 mil clientes da corretora Coinchek, em Tóquio, e que conseguiu aceder a uma carteira de mais de 520 milhões de XEM, segue a perder 17,31%. Vale pouco mais de 48 cêntimos.

É certo que este roubo, que atingiu apenas 5,8% das XEM em circulação (moeda emitida pela Fundação NEM sediada em Singapura), envolveu menos de 500 milhões de dólares, mas fez soar os alertas quanto à sua vulnerabilidade. E os bancos estão, agora, mais atentos do que nunca.

A capitalização global do mercado das moedas virtuais está a valer 350 mil milhões de dólares.