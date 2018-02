Dicas de poupança: telemóveis bons e baratos

O que são aparelhos recondicionados? São equipamentos usados, com poucos ou nenhuns sinais de uso. São equiparados ao conceito dos carros seminovos. Podem ser excelentes negócios.

Há milhares e milhares de telemóveis recentes (muitos de exposição em lojas) que já não se podem vender como novos, mas que na prática estão mesmo novos. Podem comprá-los também a particulares que simplesmente querem um telemóvel mais recente ou que experimentaram uma outra marca e não ficaram satisfeitos. Mas o risco é sempre grande, porque não sabemos que uso foi dado a esse telemóvel.

Numa reportagem recente para o "Contas-poupança" (Quarta-feira, Jornal da Noite, SIC) encontrei várias lojas onde esses telemóveis passam por controlos de qualidade e, muito importante, dão garantia de 1 ou 2 anos, como acontece com os novos mesmo novos.

Ora isso pode ser uma excelente oportunidade para quem não se importar de ter um telemóvel dos mais recentes mas que tenha um pequeno risco ou mancha (normalmente tapado pela capa que todos usamos para proteger o aparelho). Às vezes nem isso.

Estamos a falar de menos 150 euros, 200 ou até mais, por telemóveis de última geração. Claro que tem de avaliar e ver o equipamento com os seus próprios olhos.

As avarias que não são avarias

Há avarias muito comuns nos telemóveis e portáteis. Muitas pessoas acham que o telemóvel está avariado e isso é logo “desculpa” para comprar um novo, entregando o velho em retoma. Sabiam, por exemplo, que uma avaria super comum nos telemóveis é provocada pela base das senhoras, ou simplesmente pelo suor? A rede que tapa o auscultador fica “entupida” com cosméticos - e pensamos que o altifalante está avariado. É só mudar essa rede e o telemóvel fica como novo para quem o quiser comprar.

Sabia que o cotão dos bolsos das calças e casacos que entra na ranhura do carregador pode impedi-lo de funcionar, por não fazer contacto? E que a poeira nos portáteis torna-os mais lentos, bastando limpá-los (fisicamente) para ficarem mais rápidos? As lojas “arranjam” esses telemóveis e vendem-nos por bons preços. Sem qualquer problema.

Com 100 ou 150 euros pode tornar o seu portátil velho (se calhar prestes a ir para o lixo) quase 10 vezes mais rápido e melhor tecnicamente que alguns portáteis novos que estão à venda nas lojas por 500 euros. Basta mudar o seu disco “mecânico” por um disco SSD. Vá a uma loja de informática da sua confiança e peça informações. Claro que se o processador do seu portátil for superantigo não há milagre que lhe valha. Mas informe-se.

Computadores bons por 80 euros?

Muitas das lojas de informática também têm computadores de secretária recondicionados com monitor, teclado e rato (em perfeitíssimas condições e que suportam todos os sistemas operativos e programas mais recentes). Na loja que usei como exemplo na reportagem tinham estes computadores à venda por 80 euros.

São computadores, por exemplo, de bancos, seguradoras e outras empresas que substituem todo o equipamento passados 3 anos. São às centenas, que iriam para o lixo se ninguém os quisesse. Estão ótimos para si ou para o seu filho que anda na escola.

Têm de procurar na vossa cidade ou bairro lojas de informática ou que vendam telemóveis e perguntar se têm equipamento recondicionado. Depois avaliam. Há por todo o país, e na internet. Atenção à questão da garantia. Usados há-os aos milhares, com garantia só alguns. Pode ter um telemóvel dos mais recentes ou um portátil excelente por muito menos dinheiro.