Quem é o homem Sonae que vai liderar o novo gigante do desporto

Miguel Mota Freitas entrou na Sonae aos 19 anos. Cresceu no grupo. Lidera o Iberian Sports Retail Group que junta a Sport Zone e a JD Sports

A vida de Miguel Mota Freitas, presidente-executivo do novo Iberian Sports Retail Group (ISRG), já está organizada à medida da Península Ibérica, em pontes aéreas constantes entre o Porto, Lisboa e Madrid, a cidade onde decidiu passar a maior parte da semana para estar mais próximo da operação espanhola da Worten (eletrónica de consumo) e da Sport Zone (desporto). Agora, junta ao currículo a liderança da nova empresa, apesar de a Sonae ter aqui uma participação minoritária, na ordem dos 30%.

Este economista de 48 anos, apontado como um dos gestores de confiança de Paulo Azevedo, encaixa sem problemas no perfil do ‘homem Sonae’, traçado por Belmiro de Azevedo em 1985, para cimentar o espírito de grupo. Na verdade, é um ‘homem Sonae’ da nova geração: tem o perfil de um quadro típico da Sonae, discreto, eficiente, muito focado, fez uma carreira em ziguezague no grupo, dispensa o fato e a gravata e é bem disposto.

Também é um dos subscritores do Global Business Oath, um conjunto de princípios promovidos pelo Young Global Leaders, do Fórum Económico Mundial, com o objetivo de definir as boas práticas na atividade empresarial, em defesa de valores e da ética nos negócios.

“Dá liberdade às suas equipas para trabalhar e fez disso uma das suas imagens de marca”, diz quem o conhece. Tem um sorriso fácil no rosto, garantem os colaboradores.

Na Sonae, onde entrou aos 19 anos para trabalhar na área de sistemas de informação, dizem que “começou por baixo”, no terreno das operações. Mas teve ambição. Estudou enquanto trabalhava e soube fazer a sua carreira num grupo dominado por engenheiros.

Ambição de líder

Foi diretor financeiro dos supermercados Modelo e diretor do programa de desenvolvimento do retalho especializado antes de assumir funções na administração da Sonae Distribuição em 2001, já com uma licenciatura em gestão na Universidade do Porto e uma passagem pelo Programa de Alta Direção de Empresas da AESE Business School.

Em 2010, juntou ao currículo o Kellog & Católica Advanced Management Programa Lisbon & Chicago, dedicado a gestores de topo, e tornou-se o primeiro presidente-executivo da Sonae SR, a sub-holding que reuniu insígnias como a Worten, Vobis, Sport Zone, Zippy e Mo. Tornou-se, assim, um dos rostos da geração sub-50 que acompanhou a chegada de Paulo Azevedo, o filho do meio de Belmiro de Azevedo, à liderança da Sonae, assumindo a missão de multiplicar negócios com uma estratégia de capital light, o que significa baixo investimento e parcerias, às vezes minoritárias.

Casado e pai de três filhos, dá prioridade à família nos tempos livres em detrimento de hóbis pessoais, mas gosta de ler livros sobre gestão para estar sempre atualizado.

Esteve no lançamento da Sport Zone, em 1977 e, nos últimos anos, ajudou o grupo ganhar dimensão internacional no segmento da moda e do desporto. Garantiu a compra da Losan, multinacional espanhola especializada em vendas por grosso de vestuário infantil, em 2015. Assumiu 50% do capital da IVN, dona da marca portuguesa de jeans Salsa, em 2016. Agora, está no negócio com a JD Sports.

No novo grupo que resulta do acordo entre a Sonae e os britânicos da JD Sports, juntando as marcas JD, Sprinter, Size? e Sport Zone para criar o segundo maior retalhista da Península Ibérica no sector do desporto, atrás da Decathlon, Miguel Mota Freitas, tem a presidência executiva. Já liderava a Worten e a Sport Zone. Passa a assumir o ISRG, com mais de 300 lojas, seis mil colaboradores, vendas agregadas acima dos €500 milhões, uma quota de mercado de 11% no canal de desporto e vocação de líder. “Vai transformar-se no grande operador multimarca, líder do retalho desportivo na Península Ibérica”, disse Miguel Mota Freitas quando foi anunciada a conclusão da fusão, esta semana.

Em 2017, o universo da Worten e da Sonae S&F chegou a mais de 70 mercados e registou vendas acima dos 1,590 mil milhões, com crescimentos de 10,2% e 11,7%, respetivamente.