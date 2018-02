Sexta-feira vermelha nas bolsas ao redor do Planeta

De Tóquio, a Moscovo, a Frankfurt, a Lisboa e a Nova Iorque, os mercados acionistas estão em queda esta sexta-feira. Wall Street abriu a cair mais de meio ponto percentual. PSI 20 em Lisboa perde 1,3%, alinhado com a tendência negativa europeia

Wall Street abriu esta sexta-feira em terreno negativo com o índice Dow Jones 30 a cair 0,65% e o índice S&P 500 a recuar 0,59%. Também em Nova Iorque, o índice Nasdaq da bolsa das tecnológicas está a perder 0,55%. As bolsas nova-iorquinas abriram às 14h30 (hora portuguesa) e a tarjetória é de aprofundamento das quedas. É a segunda sessão de fevereiro no vermelho. Na quinta-feira, o índice MSCI para os EUA recuou 0,05%.

À hora que abriram as bolsas norte-americanas, uma maré vermelha inunda a Europa pela segunda sessão consecutiva em fevereiro. Na liderança das quedas, as bolsas de Madrid, Moscovo, Lisboa, Frankfurt, Paris e Milão, com os índices principais a perderem mais de 1%. Na bolsa portuguesa, o PSI 20 está a recuar 1,3%. Na quinta-feira, o índice MSCI para a zona euro perdeu 0,59%.

A negociação no vermelho iniciou-se na Ásia Pacífico onde a maioria das bolsas da região fecharam esta sexta-feira com perdas, depois de ontem terem conseguido encerrar acima da linha de água. A maior queda esta sexta-feira registou-se na bolsa de Mumbai, com os dois principais índices indianos a recuarem 2,3%. O Nikkei 225, o principal índice da bolsa nipónica e o mais importante da Ásia, perdeu 0,9%. Em terreno positivo, fecharam Hanói, Xangai e Shenzhen. O índice MSCI para a região perdeu 0,7% esta sexta-feira.