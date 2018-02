Maiores associações mutualistas passam a estar sob alçada da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões

O novo Código das Associações Mutualistas está pronto a avançar e o anteprojeto entra esta sexta-feira em consulta pública, até 2 de março. As novidades são muitas, sobretudo para as associações mutualistas de maior dimensão.

Estas associações vão passar a estar sob a alçada da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) em termos de supervisão financeira e já não do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), como até aqui, apurou o Expresso junto de fonte governamental.

Em causa estão as associações mutualistas com mais de 5 milhões de euros de quotizações associadas a modalidades de benefícios de segurança social e com um valor total bruto dos fundos associados ao respetivo financiamento acima dos 25 milhões de euros.

Esta mudança era há muito reclamada para as maiores instituições, com destaque para a Associação Mutualista Montepio Geral. Mas, deve afetar um número pequeno de instituições, segundo a mesma fonte. Quantas? Ainda não se sabe.

Após a entrada em vigor do novo Código das Associações Mutualistas, a Segurança Social tem 60 dias para comunicar à ASF quais as associações mutualistas que cumprem este duplo critério. Segue-se novo prazo de 60 dias para a ASF se pronunciar e mais 30 dias para decisão conjunta dos membros do governo responsáveis pela área das Finanças e da Segurança Social, apurou o Expresso.

A partir desse momento, as associações mutualistas em causa ficam sob a alçada da ASF, que passa a deter plenos poderes de supervisão financeira. Para isso, o novo Código altera os estatutos do regulador dos seguros, para que este passe a ter competências na supervisão das associações mutualistas que cumpram o duplo critério de dimensão referido.

Já a supervisão institucional - e a supervisão financeira das restantes associações mutualistas - continua a cargo do MTSSS.

12 anos de adaptação

As associações mutualistas que passam a estar sob o chapéu da ASF disporão de um período transitório de 12 anos para se adaptarem ao novo regime de supervisão. Um período que, segundo fonte governamental, é adequado, dada a realidade destas associações em Portugal.

Findo esse prazo, estas associações terão de cumprir todas as regras aplicáveis às seguradoras (com as necessárias adaptações) e os requisitos de Solvência II, nomeadamente em termos de rácios de capital, provisões técnicas, avaliação do ativo e do passivo, regras de investimento e dos fundos próprios.

Para isso, terão de apresentar um plano detalhado à ASF, com medidas concretas, sobre o processo de adaptação a que se propõem. A ASF acompanhará a implementação deste plano, podendo exigir alterações e ajustamentos.

Para além de passarem a estar sujeitas à obrigatoriedade de certificação legal de contas, a ASF terá uma série de outros poderes sobre estas associações.

Nomeadamente, pode exigir a realização de auditorias especiais por entidade independente, por si designada, a expensas da associação mutualista auditada; obter informações pormenorizadas sobre a situação das associações mutualistas supervisionadas e as suas atividades, nomeadamente através da recolha de dados, exigência de documentos ou inspeções nas instalações da associação em causa; analisar o sistema de governação e os riscos a que as associações mutualistas estão expostas (ou possam vir a estar); e investigar a atuação das associações mutualistas no seu relacionamento com os associados subscritores de benefícios de segurança social.

Administradores podem ser responsabilizados por danos causados

Segundo apurou o Expresso, outra das novidades do novo Código é que os membros do conselho de administração de todas as associações mutualistas (incluindo as sujeitas à supervisão financeira da ASF, mas também todas as outras) passam a poder ser diretamente responsabilizados pelos danos causados à associação por atos ou omissões praticados.

Além disso, os membros dos órgãos associativos passam a ter de cumprir critérios de idoneidade, nomeadamente não terem sido condenados em Portugal ou no estrangeiro por crimes patrimoniais. No caso das associações mutualistas sob alçada da ASF, têm também de ser cumpridos os critérios de idoneidade previstos na supervisão financeira, que são mais apertados.

Os mandatos também passam a estar limitados em todas as associações mutualistas, não podendo exceder três mandatos de quatro anos (máximo de 12 anos no total). Mas, este critério aplica-se apenas para a frente, após a entrada em vigor do novo Código. Ou seja, não são contabilizados os mandatos cumpridos até aqui.