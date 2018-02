Juros da dívida alemã e norte-americana em novos máximos de vários anos

Os juros dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos fixaram novo máximo desde há quatro anos. Na Europa, os juros das obrigações alemãs naquele prazo estão em máximos de mais de dois anos

O movimento de subida dos juros (yields) da dívida soberana da Alemanha e dos Estados Unidos não para no mercado secundário.

Pelas 15 horas (hora portuguesa), os juros dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos subiram para 2,85%, fixando um novo máximo desde janeiro de 2014.

Na Europa, os juros das obrigações alemãs naquele prazo subiram para 0,76%, um novo máximo desde setembro de 2015.

Desde início do ano, no prazo de referência, os juros norte-americanos subiram 18% e os germânicos dispararam 77%.

Este movimento altista no mercado da dívida soberana está a agitar, esta semana, as bolsas de ações que atravessam um período de perdas.

O movimento de subida dos juros nas economias do 'centro' ainda não contagiou quatro periféricos do euro, que registam subidas marginais (Itália e Portugal) ou mesmo descidas (Espanha e Grécia) desde o final do ano passado.

Os juros das Obrigações do Tesouro português a vencerem em 2028 estão, agora, em 1,99%, abaixo da taxa de colocação de 2,137% paga pelo Estado no lançamento desta nova linha de referência a 10 anos. Em relação ao final de 2017, os juros estão seis pontos-base acima, ainda que a linha obrigacionista atual não seja comparável com a que servia de referência no ano passado e que vence em 2027.

Os juros dos títulos franceses e irlandeses têm acompanhado o disparo alemão e, no prazo a 10 anos, voltaram a situar-se acima do limiar de 1%.

As subidas dos juros no mercado da dívida soberana está a refletir a expetativa dos analistas financeiros de que 2018 vai ser o ano de início da mudança - ainda que gradual - na política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e de aceleração na subida das taxas diretoras pela Reserva Federal norte-americana (Fed).

Os mercados financeiros esperam que o BCE inicie uma mudança na comunicação da orientação futura da política monetária já na reunião de 8 de março e que o comité de política monetária da Fed, sob a nova liderança de Jerome Powell, proceda à primeira subida do ano nas taxas diretoras.