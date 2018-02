Catalunha está “dentro da normalidade” mas houve fuga de depósitos no CaixaBank

CaixaBank, acionista maioritário do BPI, assegura que tudo decorre “dentro da normalidade” na Catalunha, não obstante houve um recuo de 0,2% nos depósitos do grupo no quarto trimestre de 2017, equivalente a uma saída de 700 milhões de euros. BPI ajudou a compensar a quebra

O Caixabank mudou a sede de Barcelona para Valência a 1 de outubro de 2017, depois de o governo catalão, então liderado por Carles Puigdmont, ter ameaçado com a independência da Catalunha. Foi uma decisão feita em nome da proteção dos clientes, deixa claro o Caixabank, um dos símbolos da prosperidade económica da Catalunha. “Temos clientes em todas as regiões de Espanha. E a situação é de absoluta normalidade. Ganhámos quota de mercado e continuamos a trabalhar no dia a dia com toda a tranquilidade”, garantiu Jordi Gual, presidente do Conselho de Administração do grupo, na apresentação dos resultados anuais em Valência, a terceira cidade de Espanha.

Não obstante os lucros recorde de 1,684 mil milhões de euros do CaixaBank em 2017, os resultados terão sido ligeiramente beliscados pela saída da sede da Catalunha. Nem Jordi Gual, nem o presidente executivo, Gonzalo Gortázar, quiseram detalhar as contas sobre as regiões autonómicas de Espanha, mas admitiram que houve um recuo de 0,2% nos depósitos no quarto trimestre de 2017, o equivalente à saída de 700 milhões de euros de recursos dos clientes. E embora não seja feita uma relação direta com a saída da sede do CaixaBank da Catalunha é provável que a quebra dos depósitos seja uma consequência disso. Apesar deste contratempo, os depósitos anuais do grupo, sem o BPI, cresceram 1,2% para 349,4 mil milhões de euros. Um crescimento anual que sobe para 12,9% se tiver em conta a integração do banco português, o que quer dizer que o contributo do BPI foi significativo, nomeadamente no segmento dos seguros e dos planos de pensões. Terá sido inclusive uma ajuda generosa: sem o BPI os recursos dos clientes aumentaram 10,6 mil milhões de euros, com o BPI cresceram 45,5 mil milhões. O BPI teve uma contribuição de 176 milhões de euros para os lucros do CaixaBank em 2017.

O tema da Catalunha foi uma das questões mais abordadas na conferência de imprensa dos resultados do CaixaBank, com os presidentes Jordi Gual e Gonzalo Gortázar a darem uma nota de tranquilidade e de desdramatização da situação. Falaram como é habitual em espanhol, apesar de uma das perguntas ter sido feita em catalão.

Jordi Gual admitiu que há questões emocionais na relação com a Catalunha, mas defendeu que as questões racionais e de proteção dos clientes falam mais alto quando se trata de uma instituição financeira. “A obrigação fundamental é garantir o acesso à liquidez do Banco Central Europeu. Mais importante que as questões emocionais é garantir os depósitos dos clientes”, defendeu o líder do CaixaBank.

Para já o CaixaBank mantém a sede social e fiscal em Valência, região onde em 2013 tinha adquirido o Banco Valência, cujo edifício emblemático foi palco da conferência de imprensa anual dos resultados do banco catalão. É preciso estar atento em 2018 ao “risco geopolítico provocado pelas causas nacionalistas”, como sublinhou na apresentação inicial Jordi Gual.