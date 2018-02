Amazon destrona Google da liderança das marcas mais valiosas do mundo

As GAFA, acrónimo para Google, Apple, Facebook e Amazon, encontram-se entre as cinco primeiras posições da lista da Brand Finance, que apura as marcas mais valiosas do mundo

A explosão e crescente diversificação do negócio da Amazon valeu-lhe a liderança da lista de 2018 das marcas globais mais valiosas do mundo, elaborada pela consultora Brand Finance. A maior retalhista a nível mundial subiu da terceira posição, saltando por cima da Apple (que mantém o segundo lugar) e roubando a primeira posição à Google. O Facebook, o F do acrónimo GAFA que designa as quatro empresas tecnológicas referidas, ocupa a quinta posição da lista que reflete não só o valor bem como a força de 500 marcas a nível mundial, na qual não figura nenhuma insígnia portuguesa. Em termos absolutos, a Amazon valorizou-se em 42% para um total de 150,8 mil milhões de dólares (€121 mil milhões) , seguida da Apple, na segunda posição, a valer 146,3 mil milhões de dólares (€117,5 mil milhões). As restantes empresas que compõem as GAFA, Google e Facebook, ocupam a 3ª e a 5ª posição, respetivamente, com um valor de 120,9 mil milhões de dólares (€97,1 mil milhões) e 89,6 mil milhões de dólares (€72 mil milhões). O Facebook, aliás, registou o maior crescimento (45%) entre as 10 primeiras posições do ranking 'Global 500 2018', que é dominado por empresas tecnológicas. A Samsung, que ocupa a 4ª posição, tem um valor de 92,28 mil milhões de dólares (€74,1 mil milhões).A AT&T (6a), a Microsoft (7a) e a Verizon (8a) sou outras empresas tecnológicas entre as 10 primeiras posições. Em termos de força, a Brand Finance revela que a Disney é a marca mais forte, o que já reflete a aquisição, no final de 2017, do grupo 21st Century Fox. O top 10 das marcas mais fortes é composto ainda, por ordem decrescente, pela Visa, Ferrari, Neutrogena, Facebook, Lego, Google, Pwc, Johnson's e Microsoft. Google é a única GAFA com prejuízo Além de ter sido destronada da liderança das mais valiosas, a Google foi a única das GAFA a ter prejuízo no último trimestre de 2017. A reforma fiscal da Administração Trump e o aumento da partilha de receitas com os parceiros fizeram com que a Alphabet, dona da Google, tivesse um prejuízo de 3,02 mil milhões de dólares (€2,4 mil milhões), face ao mesmo período em 2016. O Facebook, por seu lado, resiste à perda de audiência em 50 milhões de horas e aumenta os lucros em 20%, para 4,23 mil milhões de dólares (€3,4 mil milhões). A publicidade móvel representa 89% das receitas publicitárias desta rede social (+84%), o que coloca o Facebook como o segundo maior meio publicitário do mundo, a seguir ao Google. Na Amazon foi o aumento das vendas dos dispositivos ativados por voz Echo e da adesão ao serviço Prime o que contribuiu para a subida dos lucros, que ultrapassaram, pela primeira vez, os mil milhões de dólares (€800 milhões). Na Apple, a diminuição de 1% das vendas de telemóveis iPhone, para 77,3 milhões de unidades, não afectaram os lucros, que no primeiro trimestre fiscal da empresa, que terminou em dezembro de 2017, ascenderam a 20 mil milhões de dólares (€16 mil milhões). Números que representam um aumento em relação aos 18 mil milhões de dólares (€14,4 mil milhões) registados em 2016.