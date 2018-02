Juros da dívida pública do 'centro' da zona euro disparam em janeiro

Juros das obrigações alemãs a 10 anos sobem 63% no primeiro mês do ano e lideram subidas no mercado secundário da dívida soberana. As exceções foram Espanha e Grécia, onde os juros desceram. Portugal e Itália registaram subidas marginais

Os juros (yields) dos títulos de dívida pública das economias do centro do euro registaram subidas assinaláveis em janeiro no mercado secundário, com destaque para a Alemanha e Holanda.

A especulação nos mercados sobre uma aceleração em 2018 da normalização da politica monetária expansionista do Banco Central Europeu está a alimentar esta subida do custo de financiamento da dívida, ainda que o conselho do banco central continue a reafirmar a estratégia sequencial e gradual para uma futura descontinuação dos estímulos monetários.

O próprio encerramento definitivo do programa de compra de ativos, que se estende até setembro, não foi ainda discutido, e a sua 'morte súbita' parece estar fora de jogo. Mario Draghi considerou, também, como pouco provável uma primeira subida das taxas diretoras ainda em 2018.

No caso dos periféricos do euro, a situação de evolução dos juros em janeiro foi diversa, com um disparo de 68% no caso dos títulos irlandeses, subidas marginais para a dívida portuguesa e italiana, e descidas para as obrigações espanholas e gregas.

Subida dos juros na Alemanha em destaque

O facto mais marcante ocorreu com a Alemanha, cuja custo da dívida serve de referência na zona euro. No prazo de referência a 10 anos, os juros das obrigações alemãs dispararam 63% e os relativos aos títulos holandeses subiram 41,5%. No caso das obrigações francesas, o aumento foi de 27%.

Os juros dos título alemães no prazo de referência subiram de 0,43% no final de 2017 para 0,7% no final de janeiro, fixando um máximo desde setembro de 2015. No caso dos títulos holandeses, a subida foi de 0,53% para 0,75%, no mesmo período. Para as obrigações francesas, o aumento foi menor, de 0,78% para 0,99%, naquele período, aproximando-se do limiar de 1%. Limiar que foi ultrapassado pelos juros dos títulos irlandeses, que saltaram de 0,68% no final do ano passado para 1,14% esta quarta-feira.

De assinalar, ainda, que esta quarta-feira, pela primeira vez em mais de dois anos, os juros das obrigações alemãs a 5 anos fecharam em terreno positivo. Subiram de -0,2% no final de 2017 para 0,04% agora. Juros negativos significam que os investidores 'pagam' para ter em carteira estes títulos. Esta situação de exceção está a recuar cada vez mais para prazos mais curtos.

Juros portugueses a 10 anos abaixo de 2%

Os juros das Obrigações do Tesouro português (OT) no prazo de referência fecharam janeiro em 1,95%, apenas dois pontos-base acima do encerramento em dezembro, uma subida ligeira de 1%.

No entanto, trata-se de uma comparação entre duas linhas de OT a 10 anos distintas; em dezembro, a referência era a linha que vence em 2027 e agora passou a ser a linha que vence em 2028.

A nova linha de OT foi lançada no início de janeiro e o Tesouro teve de pagar 2,137% na operação de sindicação. Agora, no mercado secundário, os juros dessa linha já estão abaixo de 2%. No último leilão da linha que vence em 2027, realizado em novembro passado, o Estado pagou 1,939%, a taxa mais baixa de sempre naquele tipo de operações.

O custo de financiamento da dívida portuguesa é hoje mais baixo do que o italiano. No prazo de referência, os juros italianos estão acima de 2% enquanto os portugueses estão abaixo.