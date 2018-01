BCE não mexe na política monetária

O Banco Central Europeu (BCE) na sua primeira reunião do conselho em 2018 decidiu manter esta quinta-feira tudo na mesma. As taxas diretoras mantêm-se em mínimos históricos e a "orientação futura" (forward guidance) não sofre uma beliscadura.

Não transparece no comunicado emitido nenhum sinal de alteração da sua estratégia de comunicação, iniciando a alteração da "orientação futura" da política monetária, como alguma especulação nos mercados alimentou desde o final do ano passado.

A previsão do início de uma mudança de comunicação da orientação deslocou-se, agora, para a próxima reunião a 8 de março, onde se divulgarão as primeiras projeções económicas do ano dos economistas do banco, e que já se realizará depois das eleições legislativas em Itália, a 4 de março, as de maior risco no calendário político da zona euro neste primeiro semestre.

A atenção vira-se, agora, para a conferência de imprensa que Mario Draghi dará pelas 13h30 em Frankfurt e onde poderão estar em foco a próxima reunião de março, a situação do euro (cujo câmbio face aos principais parceiros da zona euro tem revelado volatilidade), e a substituição do vice-presidente, o português Vítor Constâncio, em maio.

Estratégia reafirmada

Segundo o comunicado divulgado, "o Conselho do BCE decidiu que a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão inalteradas em 0%, 0,25% e -0,40%, respetivamente" . O BCE reaforma que "espera que as taxas de juro diretoras permaneçam nos níveis atuais durante um período alargado e muito para além do horizonte das compras líquidas de ativos".

Adianta, ainda, que "no que respeita às medidas de política monetária não convencionais, o Conselho confirma que se pretende que as compras líquidas de ativos, a um novo ritmo mensal de €30 mil milhões, prossigam até ao final de setembro de 2018, ou até mais tarde, se necessário, e, em qualquer caso, até que o Conselho do BCE considere que se verifica um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, compatível com o seu objetivo [2%] para a inflação".

Reafirma, também, que "se as perspetivas passarem a ser menos favoráveis ou se as condições financeiras deixarem de ser consistentes com uma evolução no sentido de um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, o Conselho do BCE está preparado para proceder a um aumento do programa de compra de ativos (asset purchase programme – APP) em termos de dimensão e/ou duração".

Confirma, uma vez mais, que "o Eurosistema reinvestirá os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos no âmbito do APP durante um período prolongado após o termo das compras líquidas de ativos e, em qualquer caso, enquanto for necessário. Tal contribuirá tanto para condições de liquidez favoráveis como para uma orientação adequada da política monetária".