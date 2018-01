Governo decide novo sistema de navegação aérea no primeiro trimestre

O ministro das Infraestruturas e do Planeamento, Pedro Marques, anunciou esta quarta-feira que a decisão sobre o novo software de gestão aérea será tomada até ao final de março

O Sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo tem avisado, o atual software de controlo aéreo está obsoleto - e o ministro das Infraestruturas e do Planeamento reconhece - o novo sistema de navegação aérea “é uma necessidade”.

Em comissão parlamentar, Pedro Marques recordou que “Há 20 anos que se fala e que se tenta preparar uma alteração do sistema de navegação aérea”, disse que o atual tem funcionado, mas que, numa perspetiva de futuro, “o país tem de avançar para a contratação do novo sistema”.

O processo de aquisição do novo software de controlo aéreo da NAV tem-se arrastado nos últimos meses. Apesar de ter sido identificado como a principal prioridade da NAV para 2017 e de estar previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2018, os prazos têm vindo a ser adiados.

Por isso, após a recente tomada de posse do novo presidente da empresa, Jorge Ponce Leão, que está a analisar o processo, deverá haver uma decisão “no primeiro trimestre deste ano”, adianta o ministro.

O novo sistema de gestão do tráfego aéreo é peça fundamental para que os movimentos por hora possam aumentar com a entrada em funcionamento do aeroporto do Montijo. O aeroporto de Lisboa, agora com apenas uma pista ativa, está limitado a 40 movimentos por hora. Com a entrada em funcionamento do Montijo, passarão a ser 72 movimentos.