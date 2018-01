FMI revê em alta crescimento mundial para 2018 e 2019. Mas duvida que a aceleração seja durável

O Fundo Monetário Internacional aumentou em duas décimas as previsões de crescimento mundial para este ano e o próximo. O ritmo anual vai acelerar para 3,9%, segundo as previsões divulgadas esta segunda-feira no World Economic Forum em Davos. Mas o crescimento não regressa ao ritmo de 2011, superior a 4%

A aceleração do crescimento económico mundial continuou no ano passado e vai prosseguir este ano e no próximo, segundo as novas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgadas esta segunda-feira no World Economic Forum (WEO), em Davos, na Suíça. O risco de um abrandamento global, como se registou de 2014 a 2016, foi eliminado do horizonte próximo.

“São boas notícias”, refere Maurice Obstfeld, o economista-chefe do Fundo, ao anunciar hoje à tarde a atualização das previsões e projeções do World Economic Outlook (WEO), o principal documento do Fundo contendo previsões e recomendação de políticas.

É a primeira vez que o FMI apresenta esta atualização de previsões económicas no fórum de Davos, que se tornou no principal encontro anual de chefes de Estado e de governo, responsáveis financeiros e líderes empresariais e de opinião.

“Com o início do ano de 2018, a economia mundial está a ganhar velocidade”, sublinhou Obstfeld na conferência de imprensa em Davos, vincando o otimismo. O crescimento anual do PIB global subiu de 3,2% em 2016 para 3,7% em 2017 e deverá continuar a acelerar para 3,9% em 2018 e 2019, segundo a atualização das projeções divulgadas pelo WEO em outubro passado, aquando da assembleia geral anual da organização.

Quatro economias do G20 em destaque

Em relação às previsões de outubro passado, o Fundo reviu, agora, em alta a estimativa para 2017, de 3,6% para 3,7%, e aumentou em duas décimas as projeções para 2018 e 2019, que passaram de 3,7% para 3,9%.

Apesar do otimismo com esta aceleração, o ritmo ainda ficará aquém do crescimento superior a 5% em 2010 e a 4% em 2011, depois da recessão de 2009.

A revisão em alta para 2018 e 2019 deve-se sobretudo à mexida significativa nas projeções para quatro economias do G20 – Alemanha, Arábia Saudita, Estados Unidos e México.

Em termos acumulados, o FMI subiu em 1,1 pontos percentuais as projeções para os dois anos nos casos da Arábia Saudita e do México e em um ponto para a Alemanha e os EUA. Em relação a estes dois últimos países são boas notícias para Portugal, pois são o terceiro e quinto destinos das exportações de produtos Made in Portugal.

Em virtude do peso da contribuição do crescimento nos EUA para a dinâmica mundial, o choque fiscal da Administração Trump deverá ter um efeito positivo global até final de 2020. Os prováveis efeitos negativos virão de 2022 em diante, destaca o documento de atualizações do FMI.

Riscos de curto prazo

Há, no entanto, dois riscos endógenos neste período das projeções hoje divulgadas que deverão ser monitorizados: um abandono menos gradual da política monetária expansionista dos principais bancos centrais do mundo e “ajustamentos disruptivos” nos mercados financeiros, quer nas bolsas, que registam atualmente preços elevados das ações, quer no mercado da dívida se ocorrer uma subida súbita dos juros.

A que se juntam “fatores não económicos”, como os riscos geopolíticos, sobretudo na Ásia e no Médio Oriente, riscos políticos derivados de uma viragem para “modelos de governo mais nacionalistas ou autoritários”, e eventos climáticos extremos, sublinhou Obstfeld.

O otimismo atual alimenta-se ainda da dinâmica anual do comércio internacional, que subiu de 2,5% em 2016 para 4,7% em 2017 e que se deverá manter acima de 4% nos dois anos seguintes, graças à revisão em alta de 1,1 pontos percentuais em termos acumulados para 2018 e 2019. O desafio para esta dinâmica é o falhanço dos esforços de cooperação multinacional. Esta cooperação é para o FMI absolutamente vital e pode ser ameaçada pelo “aumento das barreiras ao comércio e o realinhamento dos quadros de regulamentação”, lê-se no documento do FMI.

Olhar para além do curto prazo

Mas o otimismo para aqui. Obstfeld não deixou de fazer um aviso sobre o médio prazo: “O momento presente reflete uma confluência de fatores que é pouco provável que dure por muito tempo “. E acrescentou: “O nosso ponto de vista é que a atual recuperação, ainda que bem vinda, é pouco provável que se torne no ‘novo normal’. Enfrenta perigos de médio prazo que crescerão com o tempo. Constatamos várias razões – em certa medida, refletidas nas nossas projeções de médio prazo – para duvidar da durabilidade do momento atual”.

O FMI recomenda, por isso, que o otimismo atual seja temperado. “A próxima recessão poderá vir mais cedo do que se espera e as munições para a combater são muito mais limitadas do que há uma década atrás, sobretudo porque as dívidas públicas estão muito mais elevadas”, sublinhou.

“O maior risco de todos talvez seja a complacência”, por isso, os “responsáveis políticos deverão olhar para além do curto prazo”, acrescentou. “Agora é a altura de criar amortecedores, reforçar as defesas contra a instabilidade financeira, investir em reformas estruturais, em infraestruturas produtivas e nas pessoas”, concluiu. E isso tanto é válido para economias desenvolvidas como mercados emergentes e em desenvolvimento, em particular para os países exportadores bafejados atualmente pela subida dos preços das matérias-primas.

Novas previsões em abril

A atualização hoje apresentada em Davos abarca apenas os grandes agregados, da economia mundial e dos principais grupos de economias desenvolvidas e emergentes ou em desenvolvimento, e 16 países membros do G20.

Portugal e outras economias médias e pequenas não terão novas projeções publicadas pelo FMI antes da reunião da primavera em 20 e 22 de abril em Washington, ocasião em que será publicada a primeira edição do ano do WEO.