Endesa avança para tribunal contra o Governo português

A Endesa apresentou uma ação de impugnação do Despacho 9371/2017, de 24 de outubro do ano passado, por entender que “vem desvirtuar o mecanismo de equilíbrio concorrencial no mercado elétrico português”.

A Endesa lembra que o mecanismo em que o despacho mexeu, e que tinha sido criado pelo anterior Governo, visava “garantir um equilíbrio entre as cargas fiscais e parafiscais que recaem sobre os produtores portugueses e sobre os produtores residentes em países terceiros com influência no preço praticado no Mercado Ibérico da Eletricidade (MIBEL)”.

Originalmente, o mecanismo (também conhecido na terminologia inglesa como “clawback”) servia para impedir que os produtores elétricos portugueses se aproveitassem de preços de venda da energia mais altos à boleia dos preços mais elevados que os produtores espanhóis estariam a praticar para tentar recuperar, em mercado, o encargo adicional que passaram a ter por força de uma nova taxa que Espanha impôs ao sector elétrico.

Para travar ganhos injustificados dos produtores portugueses, o anterior Governo criou o mecanismo de “clawback”, que obrigava as elétricas a devolver ao sistema uma parte dos ganhos que resultassem desses desequilíbrios regulatórios. Mas o mesmo mecanismo previa que as elétricas a operar em Portugal pudessem descontar a esses ganhos determinados custos que também registavam do lado de cá da fronteira (e aos quais as elétricas espanholas não estavam sujeitas).

Sucede, contudo, que o atual secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, decidiu no verão do ano passado intervir nesta área, considerando ilegítimo que as elétricas descontassem encargos como a tarifa social da eletricidade e a Contribuição Extraordinária do Sector Energético ao montante que estavam obrigadas a devolver ao sistema por força do “clawback”.

A EDP e a Endesa, as empresas mais afetadas por esta intervenção do secretário de Estado, mostraram no final do ano passado a sua insatisfação com a medida. A Endesa avança agora para tribunal.

“A Endesa impugna este despacho por entender que prejudica os consumidores, o tecido empresarial e os produtores de energia elétrica portugueses”, aponta a empresa em comunicado.

A Endesa argumenta que a intervenção do atual Governo “retira competitividade ao parque gerador português”, porque ao aumentar os custos dos produtores do lado de cá da fronteira tornará mais barata a importação de eletricidade de Espanha.

Isso terá outra consequência: ao diminuir a atividade de algumas centrais nacionais, nomeadamente as que são alimentadas a gás natural, também diminuirá o volume de gás consumido em Portugal, o que implicará que os custos fixos de amortização da rede de gás no país terão de ser distribuídos por um menor volume de energia, tendencialmente aumentando o que cada família e empresa pagarão por cada metro cúbico de gás natural que consumam.

“A Endesa entende que o Despacho 9371/2017, de 24 de outubro de 2017, carece de adequada fundamentação, e ainda, que o efeito retroativo da nulidade declarada, modificando as regras do mecanismo para o passado, representa uma violação do princípio da confiança, basilar num Estado de Direito”, lê-se ainda no comunicado da elétrica espanhola.

A empresa assegura que “apresentou atempadamente propostas concretas para mitigar os efeitos negativos” da intervenção do Governo, mas essas propostas, diz a Endesa, “não foram, até ao momento, objeto de consideração por parte do Governo português”.

“Esgotando-se o prazo legal para defesa dos seus direitos em sede própria, não teve, a Endesa, alternativa senão avançar com este processo”, conclui a empresa.