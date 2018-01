Bruxelas propõe novas regras para flexibilizar cobrança de IVA

A Comissão Europeia propôs esta quinta-feira um novo pacote de regras para a cobrança de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), com o intuito de flexibilizar a aplicação deste imposto e dar aos Estados-membros maior autonomia na gestão desta receita.

A reforma proposta por Bruxelas prevê que cada país possa fixar quatro níveis diferentes de IVA, além da taxa zero para determinadas situações.

Terá de haver sempre uma taxa normal de IVA de pelo menos 15%, podendo cada país determinar ainda duas taxas intermédias entre 5% e a taxa normal e ainda uma taxa reduzida entre 0% e o valor das taxas intermédias.

Mas Bruxelas estipula que alguns produtos, como bebidas alcoólicas, tabaco, armas e jogo (apostas), terão sempre de ter um IVA de pelo menos 15%.

A Comissão defende ainda, pela sua proposta, que os países terão também de assegurar que a taxa média ponderada de IVA seja de pelo menos 12%.

Outra iniciativa da Comissão Europeia tem a ver com as regras de isenção de IVA para as empresas. Hoje os Estados-membros podem isentar de IVA as pequenas empresas até um determinado nível de faturação, mas essa isenção vale apenas para o mercado doméstico, deixando as pequenas empresas exportadoras excluídas do benefício.

Bruxelas defende que seja estabelecido um teto de 2 milhões de euros de faturação anual abaixo do qual todas as empresas na Europa sejam beneficiadas por regras de IVA simplificadas. É proposto ainda um limiar de 100 mil euros de vendas que permita a isenção de IVA às empresas a operar em mais de um mercado comunitário.