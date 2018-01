Publicidade no Youtube tem regras mais apertadas

A partir de esta quarta-feira, os novos e atuais canais do Youtube Partner Program (programa que permite aos criadores monetizarem os seus conteúdos) têm regras mais apertadas. Em comunicado enviado ao Expresso, a plataforma anuncia que lançou uma nova abordagem para a monetização do Youtube: os novos e atuais canais da plataforma, em vez de serem obrigados a atingir as 10.000 visualizações totais para serem elegíveis para publicidade, passam a ter de contablizar um pelo menos 1.000 subscritores e 4.000 horas de visualização nos últimos doze meses.

Mas já não são apenas a dimensão e visualizações que determinam se um canal do Youtube pode ser elegível para publicidade. “Iremos monitorizar de perto sinais como as advertências por violações das regras da comunidade, spam e outros abusos denunciados para garantir que os mesmos cumprem as nossas políticas”, sublinha Paul Muret, vice-presidente de Display, Vídeo e Analytics do Youtube, referindo que outros critérios passam pelo envolvimento com a audiência e o comportamento do criador.

Para garantir que os canais cumprem as suas políticas, a plataforma vai monitorizar “de perto” sinais como as advertências por violações das regras da comunidade, spam e outros abusos denunciados. E, caso não respeitem estes critérios “repetidamente e de forma flagrante”, os canais serão removidos do programa.

“Como sempre, se uma conta for alvo de três advertências por violações das regras da comunidade, removemos as contas e canais desse utilizador do YouTube”, especifica Paul Muret. “Esta combinação de sinais de utilização e indicadores de abusos irão ajudar-nos a premiar os criadores que criam conteúdos envolventes ao mesmo tempo que prevenimos que maus actores e spammers de usarem o sistema para monetizarem conteúdos inadequados.”

Uma nova abordagem para a publicidade

As novas regras surgem na sequência de algumas polémicas associadas à forma como se faz publicidade no Youtube - e menos de uma semana depois de o Facebook ter anunciado que ia alterar o seu algoritmo, para privilegiar as interações pessoais em detrimento das publicações de marcas e empresas. “Não há como negar que 2017 foi um ano difícil com vários casos a afectarem a nossa comunidade e os nossos parceiros de publicidade”, sublinha o vice-presidente de Display, Vídeo e Analytics, acrescentando que o Youtube não é um lugar para ser usado por maus atores, que os anunciantes devem ser protegidos de conteúdos inapropriados e os seus anúncios devem ser exibidos junto de conteúdos que refletem os seus valores. “Tal como dissemos em Dezembro precisamos de uma nova abordagem para a publicidade no YouTube.”

O Google Preferred, criado para mostrar os canais de Youtube mais relevantes e ajudar atingir audiências mais interessantes, será também alvo de alterações. O objetivo é oferecer “não apenas os conteúdos mais populares do YouTube mas também os mais escrutinados”, através de uma revisão manual. A expetativa é que esta revisão manual dos canais e vídeos esteja concluída em fevereiro nos Estados Unidos (EUA) e em março nos restantes mercados.

O Youtube quer também tornar aumentar a transparência sobre o local onde os anúnicos são exibidos, estando neste momento a trabalhar com fornecedores de confiança “para disponibilizar relatórios de segurança de marca no YouTube”. E introduziu um sistema de três níveis que permite aos anunciantes “fazerem reflectir o seu nível de conservadorismo”, de modo a filtrar os conteúdos a que estes estão associados.

As alterações, sublinha a empresa, irão ajudar a fazer cumprimir a promessa do Youtube aos anunciantes: a de estes consiguirem alcançar mais de 1,5 mil milhões de pessoas em todo o mundo.