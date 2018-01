Prisa chega a acordo com credores e ganha tempo para pagar a dívida

Dona da TVI alarga maturidade da dívida em cinco anos

A Prisa, dona da TVI, através da Media Capital, chegou a acordo com os credores para alargar o prazo de reembolso da sua dívida. Nos três primeiros anos, até dezembro de 2020, não estão previstas amortizações obrigatórias e o calendário de reembolsos posteriores será “ajustado à geração de caixa esperada” pelo grupo.

O primeiro pagamento de 450 milhões de euros resultará do encaixe obtido com o aumento de capital aprovado na Assembleia Geral de accionistas.

O acordo conseguido com a maioria dos credores financeiros do grupo deverá entrar em vigor até 30 de junho, refere a imprensa espanhola.

A administração da empresa apresentou, também, cinco novos nomes para a liderança do grupo: Pedro García Guillén (Prisa Radio) , Alejandro Martínez Peón (Prisa Notícias), Augusto Delkáder (director editorial), Jorge Rivera (Comunicação e Relações Institucionais) e Marta Bretos (Gestão de Talentos). Rosa Cullell continua na Media Capital.



O grupo espanhol, com uma dívida próxima dos 1,5 mil milhões de euros, assinou, no ano passado, um acordo de venda da Media Capital à Altice por 440 milhões de euros.