CDS vai chamar governador do Banco de Portugal

O grupo parlamentar do CDS vai pedir a audição do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, para esclarecer na medida do seu poder de supervisão no Banco os contornos e próximos passos deste negócio. Ou seja a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no capital do Montepio.

Anacoreta Correia, do CDS, considera que o governador que certamente terá de avaliar a entrada de um novo acionista esclareça algumas matérias.

Quanto à audição do ministro do trabalho e da segurança social, afirma que o objetivo foi clarificar a relevância de um investimento por parte da Santa Casa que representa um terço dos seus ativos se o valor de que se fala for 200 milhões de euros.