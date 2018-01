Bitcoin tem maior queda diária em 29 meses

A mais importante moeda criptográfica caiu esta terça-feira 19,54% em dólares, a maior desvalorização diária desde agosto de 2015. A bitcoin valia 10.923 dólares à hora de fecho dos mercados de Nova Iorque

A bitcoin, a mais importante moeda criptográfica da atualidade, desvalorizou esta terça-feira 19,54% em dólares, a maior descida diária desde 18 de agosto de 2015, quando perdeu 29,2%. A moeda caiu para 10.923 dólares à hora de fecho dos mercados em Nova Iorque. No câmbio em euros fechou em 9.143, um desvalorização de mais de 18% em relação ao cambio de encerramento de segunda-feira.

A moeda encriptada mais mediática encerrou 2017 com um câmbio de 13.800 dólares, depois de ter chegado a um pico de 19.187 dólares em 16 de dezembro. Durante o ano passado, a bitcoin valorizou mais de 1800% em dólares. A bitcoin e a sua 'filha' bitcoin cash dominam 41% da capitalização do mercado de moedas encriptadas.

Desde o final do ano passado, a bitcoin já perdeu 21% em dólares e regista duas sessões com recuos de dois dígitos - esta terça-feira, com a quebra de 19,54%, e no dia 11 de janeiro, com uma queda de 10,94%.

O movimento de descida abrange outras moedas encriptadas com maior capitalização de mercado. Nos últimos sete dias, a ethereum perdeu 19%, a ripple caiu 47% e a litecoin recuou 25% face a 24% para a bitcoin e a bitcoin cash, segundo dados da Coinmarketcap.