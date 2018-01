Apenas 4,4% das grandes empresas cumprem prazos de pagamento

É uma evolução desfavorável. A percentagem de empresas nacionais que pagam dentro dos prazos acordados tem um dos piores registos do mundo (19,5%), muito aquém da média das europeias (39,1%). E as grandes são a piores, com apenas 4,4%. A conclusão é do estudo “Retrato da Gestão e dos Gestores em Portugal”, da Informa, que faz um retrato das mudanças estruturais no tecido empresarial português entre 2008 e 2016.

Mas também houve evoluções favoráveis. O tecido empresarial voltou a crescer após a crise económica, sobretudo nos últimos três anos, depois de seis em contração. A partir de 2013, entraram em atividade mais empresas do que aquelas que cessaram, sendo que os últimos dois anos (2015 e 2016) estão acima da média anual de constituições da última década. Entre os fatores estruturais e conjunturais que tiveram influência na evolução do número de constituições, a Informa destaca as iniciativas Empresa na Hora (2006), capital social mínimo de 1 euro para constituir empresas e alterações fiscais (2011), bem como o máximo de 17,5% que a taxa de desemprego atingiu no primeiro trimestre de 2013.

De salientar que as empresas nacionais cresceram a um ritmo superior ao das estrangeiras. “No período 2012-2016, as empresas com controlo nacional cresceram mais aceleradamente do que as empresas com controlo estrangeiro”, revela o estudo da Informa.

A dependência do capital estrangeiro, porém, aumentou nas maiores empresas, entre 2008 e 2016. O estudo conclui que há cerca de 7700 empresas portuguesas com controlo estrangeiro de capital (3% do tecido empresarial), que representam 28% do volume de negócios total, 44% das exportações e 17% do emprego.

Em contrapartida, aumentou o perfil exportador do tecido empresarial português. Das 33 mil empresas exportadoras, que representam 11,1% do tecido empresarial, cerca de oito mil surgiram desde 2008. As pequenas e médias empresas foram as que mais contribuíram para esta transformação, sendo que o perfil exportador também aumentou nas startups (10% são exportadoras).

As pequenas e as médias empresas foram precisamente as que tiveram um melhor desempenho durante o período. “Tiveram um crescimento mais acelerado quer no volume de negócios quer no número de empregados”, ao passo que nas grandes empresas houve “uma perda de produtividade, com o emprego a crescer mais que o volume de negócios”, lê-se no estudo.

Em termos de mobilidade entre escalões de dimensão das empresas, entre 2012 e 2016, as alterações foram pouco significativas: 96,7% das empresas mantiveram-se no mesmo escalão, 2,2% subiram e 1,1% desceram. Ou seja, apenas cerca de 6 mil empresas (3,3%) mudaram de escalão. Dessas, detalha o estudo, 1,8% daquelas que eram microempresas em 2012 passaram para pequenas empresas em 2016 e 80 empresas de média dimensão passaram para o escalão das grandes empresas.

Em termos sectoriais, entre 2008 e 2016, houve um “aumento considerável” do número de empresas no sector dos serviços (+14%). Os sectores ligados ao turismo — alojamento & restauração e atividades imobiliárias — “ganham importância a um ritmo acelerado” (+14% e + 60%, respetivamente), ao passo que os da construção, grossista e indústrias transformadoras “perdem relevância” (-36%, -22% e -7%, respetivamente).

Entre 2012 e 2016, revela ainda o estudo, as empresas familiares cresceram “mais aceleradamente do que as empresas não familiares em volume de negócios”, já ao nível do emprego, foram as empresas não familiares que mais cresceram.