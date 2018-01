Descodificador: afinal, quanto é que vai custar o Novo Banco?

Porque falou Vítor Bento em custos até €10 mil milhões?

Esta semana, Vítor Bento, que sucedeu a Ricardo Salgado na presidência do antigo BES, falou num valor “até €10 mil milhões” relativo aos custos implícitos à resolução do banco. Fê-lo em entrevista à Antena 1 e ao “Jornal de Negócios”, questionando qual teria sido o resultado desses €10 mil milhões se tivessem sido adiantados ao banco antes da sua intervenção. Nas contas feitas pelo economista estão várias parcelas: os €4,9 mil milhões de capital injetados em agosto de 2014, a verba de €3,89 mil milhões que está subjacente ao mecanismo de capital contingente que ficou no Fundo de Resolução, o valor que o Estado vai adiantar aos lesados do papel comercial e o que terá de negociar com os credores do banco que avançaram com ações judiciais, caso os tribunais lhes deem razão.

E o que diz o ministro das Finanças?

Na audição pedida pelo grupo parlamentar do PCP após a venda do Novo Banco em outubro ao fundo norte-americano Lone Star, e que só foi possível agendar para a passada quarta-feira, o ministro das Finanças referiu aos deputados ser prematuro avançar com os custos da resolução para o Estado. Mário Centeno foi cauteloso e evitou falar de faturas em aberto, como os custos de litigância. Mas avisou: “É bom que todos saibamos que há riscos.” E insistiu numa ideia: os custos do Novo Banco “foram criados a 3 de agosto de 2014, quando se definiu o perímetro do Novo Banco”. E descartou-se da decisão tomada pelo Executivo anterior, que deixou cair o BES, e da medida de resolução aplicada pelo Banco de Portugal.

Por que razão acabou por haver uma ‘garantia’ do Estado?

Durante a audição do ministro das Finanças no Parlamento, uma das questões mais colocadas passou pela garantia dada pelo Fundo de Resolução (que ficou com 25% do Novo Banco) a um conjunto de ativos problemáticos para venda que poderão gerar necessidades de capital. E que poderão levar a uma injeção de capital pelo Fundo de Resolução. O que estava previsto era a venda de 100% do banco, o que acabou por não acontecer. Mário Centeno insistiu repetidamente que a venda foi feita a preço zero “para garantir a estabilidade do sistema financeiro, a estabilidade da instituição e a preservação dos limites que recaem sobre o Orçamento do Estado”.

Como vai ser o futuro do Novo Banco?

Entre o deve e haver dos compromissos assumidos pelo Estado português, a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia (DG Comp) e o maior acionista do Novo Banco, o Lone Star, o ministro das Finanças Mário Centeno apenas garante que nas condições de venda do antigo BES “há um compromisso do comprador em manter o banco relevante”. Há consciência de que pode haver riscos decorrentes de eventuais injeções de capital a fazer por parte do Fundo de Resolução mas não se sabe ainda a sua dimensão. Já quanto à reestruturação do banco, o secretário de Estado Mourinho Félix afirma que “a intenção do Lone Star não é reduzir o ativo que comprou . Há um compromisso em termos de rentabilidade” e será o banco a tomar “as decisões que são adequadas”. Porém, “não há compromisso de haver (ou não) despedimentos e fecho de balcões”.