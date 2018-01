Chineses da HNA vão nomear administrador-executivo da TAP

Os chineses da HNA vão nomear um dos novos administradores-executivos da TAP, apurou o Expresso. O grupo chinês é acionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway e da companhia brasileira Azul.

Confirma-se assim o crescimento dos interesses chineses na transportadora aérea portuguesa.

Estas alterações decorrem da saída de Fernando Pinto da empresa, que acontecerá a 31 de janeiro, conforme o Expresso noticiou esta manhã. Fernando Pinto esteve mais de 17 anos à frente da TAP.

A nova equipa de gestão da TAP será liderada por Antonoaldo Neves, antigo presidente-executivo da brasileira Azul, que será o novo presidente-executivo da empresa. David Pedrosa, filho do acionista Humberto Pedrosa, manter-se-á na administração da empresa.

Os membros do conselho de administração serão propostos pela Parpública e pelos privados da Atlantic Gateway até ao dia 16 – através de publicação no site da empresa – e a eleição decorre na assembleia geral a 31 de janeiro. Ao que o Expresso apurou, não haverá alterações do lado do Estado, que deverá estar de acordo com as propostas do consórcio privado – como chegou, aliás, a reconhecer Diogo Lacerda Machado, administrador não executivo da companhia aérea, em novembro, dizendo que o Estado não se iria opor à nomeação de Antonoaldo Neves para substituir Fernando Pinto na liderança da TAP.