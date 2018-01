Procura superior a €17 mil milhões e juro em 2%, o mais baixo de sempre em lançamentos de obrigações a 10 anos

A pouco tempo do fecho da operação de sindicalização de dívida a 10 anos lançada pelo Tesouro esta quarta-feira, a procura está em €17,2 mil milhões, mais do dobro do ano passado, e o prémio exigido pelos investidores situou-se em 114 pontos base acima da taxa swap. Taxa final paga poderá situar-se em 2%, acima do juro no mercado secundário, mas fixando um novo mínimo histórico em sindicatos para lançamento de Obrigações do Tesouro a 10 anos

Jorge Nascimento Rodrigues