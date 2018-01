Centeno: “Há um compromisso do comprador do Novo Banco em manter o banco relevante”

O ministro das Finanças, Mário Centeno, diz que preservar a estabilidade do sistema financeiro, do Novo Banco e garantir que não teria impacto no Orçamento do Estado foram as linhas traçadas pelo governo na venda do banco.

E garante que a operação com o fundo norte americano Lone Star cumpriu estas exigências, refere o ministro em resposta as questões colocadas pelo deputado Miguel Tiago na Comissão de Oçamento, Finanças e Modernização Administrativa da Assembleia da República.

O deputado comunista queria saber que compromissos foram assumidos pelo Estado perante o comprador e quais as que o Lone Star assumiu perante o Estado.

Mario Centeno garante "que o resultado da alienação é capaz de cumprir estes objetivos" e acrescenta que, do lado do comprador, a condição é "manter o Novo Banco como instituição relevante, com níveis de resultados,e solvência". O ministro referiu ainda que o antigo BES "é um banco importante" do ponto de vista do financiamento das empresas e dos depositantes. Rematou ainda que, "no conjunto de todas as operações, as exigências foram cumpridas".