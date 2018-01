Investimento da Santa Casa no Montepio equivaleria a dois terços dos seus imóveis

Se investir €200 milhões no Montepio, a Santa Casa estará a aplicar o equivalente a dois terços dos seus imóveis

As contas foram feitas pelo Jornal de Negócios e apontam para que a Santa Casa esteja a aplicar o equivalente a dois terços dos seus imóveis caso decida comprar 10% do capital do Montepio por €200 milhões, conforme tem sido admitido como valor de referência inclusive pelo seu presidente, Edmundo Martinho.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contava no final de 2016 com 295 milhões de euros em imóveis, 198 milhões de euros em depósitos e 745 milhões de euros em activos.

Em 2016, últimas contas publicadas, a Santa Casa era proprietária de 472 prédios e imóveis urbanos e 151 rústicos. Arrecadou em rendas 6,5 milhões de euros nesse ano. O valor dos imóveis (295 milhões de euros) corresponde a 27% do total do ativo da Misericórdia.

Não é pública a avaliação do banco Montepio. E continua-se à espera da auditoria do Haitong Bank.