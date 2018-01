Bitcoin com B de bolha?

A bitcoin — a mais importante moeda criptográfica — está a fazer furor neste final de ano. Os entusiastas chamam-lhe a grande disrupção na finança nos últimos dez anos, o ponto alto da atual revolução financeira alavancando a tecnologia desde que um desconhecido ou um grupo de programadores anónimos sob o pseudónimo Satoshi Nakamoto criou o domínio bitcoin.org em agosto de 2008. Os céticos e especialistas em história económica apelidam-na de ‘bolha’ dos nossos tempos, agora que “chegou à rua, quando o cidadão comum pergunta recorrentemente se é um bom investimento”, sublinha Tiago Pereira, analista do banco BIG.

A fama ganhou um empurrão este mês com o anúncio de que as duas maiores bolsas de derivados financeiros — a CBOE e a CME (da bolsa de Chicago) — vão começar a negociar futuros da bitcoin. Os investidores institucionais poderão começar a equacionar esta opção de investimento, agora que mercados reconhecidos e regulados vão entrar neste mundo. “A valorização a que estamos a assistir é reflexo da entrada desta moeda no mainstream, incluindo essa recém-anunciada negociação de futuros. A especulação financeira em torno da bitcoin é um aspeto de um sistema inteiramente novo que corresponde às expectativas de uma sociedade digital como a nossa”, refere-nos Filipe Boldo, fundador da Blockspot Media, uma empresa de media voltada para a tecnologia de segurança blockchain usada na bitcoin, e radicada em Coimbra.

Leia mais na edição impressa do Expresso de 08/12/2017