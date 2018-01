O que procuram os millennials no emprego

1. Ser rico é ter experiência

A experiência (e não o dinheiro) é o grande foco da geração millennial. Se conseguirem ganhar o suficiente para pagar as contas e viajar, preferem trabalhar em algo que os realize do que ter um salário milionário.

2. Transparência, feedback e visão

A transparência é a grande bandeira dos millennials na carreira. Segundo o estudo, esta geração não receia críticas e o que procura é um feedback constante sobre o seu desempenho.

3. Empreendedores em potência

Para se sentirem desafiados e estimulados, os millennials precisam de ser tratados como os empreendedores que aspiram ser. O que procuram é uma cultura empresarial onde se sintam valorizados e parte das decisões estratégicas da empresa.

4. O poder da liberdade

Entre os aspetos mais valorizados pela nova geração de profissionais está a liberdade. A liberdade para poder gerir o seu dia a dia e os seus horários de trabalho; e a liberdade para poder falar com as chefias e sugerir mudanças na empresa. A investigação da consultora revela mesmo que, para a maioria dos profissionais inquiridos, esta liberdade é mais valorizada do que o salário ou outros benefícios.

5. A visão do líder

O líder do projeto, a sua visão e a forma como a comunica e envolve as equipas são fatores determinantes para os millennials. Esta não é a geração dos que se sentem confortáveis a trabalhar em “barcos à deriva”. Um projeto relevante, com um líder que sabe comunicar e envolver as suas equipas é determinante para esta geração.