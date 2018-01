“Excelente”, “espectacular”, “em expansão” e “em crescimento sustentável”. Os elogios ao desempenho do mercado imobiliário não param e há cada vez mais dados que o confirmam. Depois de ter sido divulgado, na última semana de 2017, que esse foi o melhor ano de sempre na venda de casas desde 2009, já esta semana foram apresentados números que mostram que também se registaram alguns recordes no imobiliário comercial no ano passado.

De acordo com análises das consultoras Cushman & Wakefield e JLL, em 2017 terão sido arrendados 170 mil metros quadrados (m2) de escritórios na Grande Lisboa, um volume que soma 20% aos 141 mil m2 tomados no ano anterior e que, diz a Cushman, será “o terceiro mais alto” desde que analisam este segmento de mercado. Olhando para o gráfico ao lado, desde 2008 que não se arrendavam tantos escritórios na capital.

Além disso, as empresas, quer estejam a abrir espaços novos ou a mudar de instalações, optaram por áreas maiores, de 1000 m2 ou superiores, o que mostra que estão a crescer e a contratar — em Lisboa, mas não só. Foi o caso da sociedade de advogados VdA (Vieira de Almeida & Associados) que ocupou os 12 mil m2 do Edifício Sorel, no bairro lisboeta de Santos; da Abreu Advogados, que se mudou para um edifício com 5800 m2 junto a Santa Apolónia, também na capital; do grupo de centros de contacto Teleperfomance, que arrendou 4000 m2 no Edifício Arrábida, em Vila Nova de Gaia; ou da Vestas, a fabricante de turbinas eólicas dinamarquesa que ficou com 3000 m2 no Centro Empresarial da Lionesa, em Matosinhos.

Falta de escritórios

“O mercado está bom, a economia está boa, as empresas estão confiantes e há empresas novas a chegar e outras em expansão. Além disso, estão a crescer em Portugal os serviços partilhados, os serviços técnicos e os centros de contacto que precisam de muito espaço e até já começam a surgir noutras cidades do país além de Lisboa e Porto”, diz ao Expresso o diretor-geral da Cushman, Eric van Leuven. Mas há “uma ameaça” a este mercado e ao bom momento que atravessa, alerta: há cada vez menos espaços de qualidade disponíveis. “Ainda temos uns 8% de taxa de disponibilidade [de escritórios para arrendar], mas têm áreas pequenas e é oferta que está a precisar de obras ou está mal localizada”, explicou.

Além disso, há “muito poucos novos edifícios em construção”, mesmo havendo vários terrenos vazios e devolutos na cidade, como a antiga Feira Popular, em Entrecampos ou um terreno em Campolide, perto das Amoreiras, para o qual havia um projeto residencial e de escritórios, mas que está parado há anos.“Há apenas alguns edifícios no Corredor Oeste [A5 Lisboa — Cascais], à volta do Parque das Nações e a terceira Torre do Colombo”, diz, e muitos já têm inquilinos garantidos. Segundo as contas da JLL, nos próximos dois anos serão construídos 105 mil m2 de escritórios, mas para a Cushman esses números são mais conservadores — apenas 70 mil m2. E destes, 20 mil m2 já têm contratos, ou seja, não vão para o mercado. “Espero que os promotores comecem a desenvolver mais projetos para colmatar esta escassez de escritórios”, remata Eric van Leuven.