Caneleiras 4.0 de Viseu goleiam a concorrência

Esta é uma pergunta para uma criança de seis anos. Qual a parte do corpo mais valiosa de Ronaldo, Messi, Neymar e demais artistas da bola? As pernas, é claro. À mesma resposta chegaram, em 2010, Filipe Simões e Rui Pina, dois amigos de Viseu, estranhando que o ativo mais precioso dos galácticos estivesse protegido com um pedaço de plástico com esponja. A ideia de uma proteção personalizada na zona da canela foi o pontapé de saída de um sonho que evoluiu, sete anos e €2 milhões depois, para um negócio emergente de vocação planetária e um feliz exemplo de inovação portuguesa na indústria 4.0.

A SAK (Security Against Kicking) bebe da mesma perfeição de Ronaldo e, como ele, quer tornar-se o melhor do mundo nas caneleiras que produz. “O truque é reduzir o risco de lesão e melhorar o conforto do atleta”, resume o presidente executivo, Filipe Simões. A SAK lida com as estrelas mais famosas do galáxia futebolística e, no âmbito de parcerias comerciais, já digitalizou e protegeu as pernas dos jogadores dos principais clubes europeus. Com um produto que goleia a concorrência, o desígnio é potenciar “uma marca e uma empresa à escala global”, disputando o mercado de 260 milhões de praticantes registados pela FIFA.

O que distingue a SAK das caneleiras tradicionais? Uma proteção indestrutível conferida por um material à base de polímeros e um modelo personalizado ajustado à perna que funciona como uma segunda pele. A caneleira é até à prova de bala: o material que usa é aplicado na indústria militar e aeronáutica. O segredo está “no processo de digitalização, que permite uma caneleira à medida, segura e confortável e na ergonomia que absorve o impacto e distribui a energia por uma área alargada”, responde Filipe.

Plataforma rotativa

O scanner instalado numa plataforma rotativa que gera em 25 segundos o modelo tridimensional tem viajado pelos principais clubes europeus — o Sporting é o mais recente parceiro de uma lista que já contava com o Benfica e com o FC Porto. Os dois clubes celebraram em novembro parcerias com a empresa de Viseu.

O resultado “é uma caneleira de última geração, leve, robusta e inquebrável”. Nos modelos tradicionais, de plástico rígido forrado com esponja, a energia da canelada fica concentrado no ponto de impacto, potenciando as lesões.

Filipe e Rui nunca jogaram futebol. Despertaram para o negócio pelo lado do estímulo tecnológico. Rui, com formação na área dos materiais exercitava com fibras de carbono em alternativa ao plástico. Filipe, especialista em robótica e modelação 3D, escrutinava soluções para um produto à medida.

A dupla já desconfiava que a indústria desportiva subestimava as caneleiras (de uso obrigatório) por serem um adereço tapado pelas meias, quando um estudo de um investigador americano concedeu sustentação científica à sua visão empírica. A investigação concluía que os futebolistas “usavam caneleiras de reduzida qualidade que conferiam uma falsa sensação de segurança”.

Além disso, geravam desconforto “ao ponto de haver futebolistas que preferem usar uma placa de cartão para dar a ideia que estão protegidos”, diz Filipe. No início, a dupla recorreu a moldes de gesso e a amigos do futebol amador, antes de um “gesto atrevido” mudar o rumo do jogo. A equipa médica da Seleção portuguesa levou a sério a inovação e validou uma apresentação da SAK num dos estágios. Quem experimentou os modelos por medida ficou freguês e recomendou o produto nos seus clubes.

Em vídeos de balneário que circulam pelas redes sociais é possível ver Ronaldo, Pogba ou Dogba com caneleiras SAK na mão. Mas, quando a conversa com Filipe descai para o nome de estrelas que usam a marca, o empresário responde com clubes. Porque os galácticos das bolas de ouro têm ligações e contratos de exclusividade com as Nike e Adidas desta vida.

Hulk é o único famoso com que a SAK conta para dar visibilidade à marca. Na promoção interna, a marca vai apostar em jovens promessas do futebol português.

Quanto a clubes, a lista é longa e cintilante: Real Madrid, Chelsea, Juventus, Barcelona ou os rivais de Manchester são alguns exemplos de uma extensa lista. De entre as 24 seleções que disputaram em França o último Europeu, “11 delas contavam com atletas que usam a marca”, diz Filipe, para confirmar a notoriedade do seu produto.

O desafio atual da SAK é democratizar as suas caneleiras e impulsionar as vendas no retalho. Quem quiser um modelo à medida pode recorrer ao scanner instalado em mais de 100 lojas de 17 países. Uma solução menos rigorosa passa por enviar uma fotografia das canelas para a sede da SAK.

Quem se contentar com uma solução simplificada, pode reduzir a personalização à decoração da caneleira. E aqui reside um terceiro fator de sedução. Um fator que apela ao lado emocional ou supersticioso que existe em cada vedeta e lida com “o carácter aspiracional” dos jovens praticantes. A caneleira SAK admite uma decoração gráfica em que o limite é a imaginação de cada um. Acolhe nomes, números, símbolos ou fotos, do filho querido ou do santo predileto, funcionando como o secreto talismã que fortalece a mente e afaga a alma de cada atleta.