BPN custa mais 180 mil euros ao Estado em serviços jurídicos

Uma fatura de 180 mil euros num processo que já custou ao Estado português 3,66 mil milhões de euros pode soar irrelevante: representa 0,005% do que custou a nacionalização do Banco Português de Negócios (BPN). Mas é a prova de que nove anos depois o processo está longe de estar fechado.

A Secretaria-Geral do Ministério das Finanças firmou a 12 de dezembro último um contrato com a sociedade de advogados Morais Leitão Galvão Teles Soares da Silva & Associados (MLGTS) no valor global de 180 mil euros para a assessoria jurídica no âmbito do processo BPN.

O contrato, publicado esta semana no portal Base, corresponde a honorários de 147 mil euros para a Morais Leitão, acrescidos de IVA, e contempla “serviços de assessoria jurídica especializada de apoio e acompanhamento na instância arbitral constituída para dirimir conflitos relativos à interpretação e execução do contrato de privatização do BPN celebrado entre o Estado português e o então Banco BIC, hoje denominado EuroBIC”.

O contrato foi feito por ajuste direto e vigorará até que a arbitragem entre o Estado e o EuroBIC produza uma sentença transitada em julgado.

O Estado português e o banco angolano que comprou o BPN avançaram para arbitragem em novembro de 2014, para resolver divergências que então não foram detalhadas. Quando o BIC comprou o nacionalizado BPN, comprometeu-se a pagar ao Estado português 40 milhões de euros, ficando com a rede de balcões do banco, mas deixando de fora um conjunto de ativos problemáticos.

Em abril de 2016, as Finanças firmaram um outro contrato de serviços jurídicos para resolver a reprivatização do BPN. Nessa ocasião recorreram à sociedade MNA Advogados - Morais Nascimento Ávila & Associados, pelo valor de 340 mil euros, num contrato com prazo de um ano.

Em junho do ano passado um relatório do Tribunal de Contas estimava que no final de 2016 o custo acumulado da nacionalização do BPN chegava a 3,66 mil milhões de euros.