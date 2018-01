Qual é a sua ‘tribo’ profissional?

Há novos grupos de profissionais a emergir nas empresas de todo o mundo. O seu perfil, as suas características e o seu posicionamento perante o trabalho, acompanham um contexto empresarial competitivo, maioritariamente tecnológico e rendido às exigências do digital e do “fazer para ontem”. O “Financial Times” (“FT”) chama-lhes ‘tribos profissionais’ e diz que há pelo menos sete diferentes. Os seus membros, garantem os investigadores que se têm dedicado a estudar o fenómeno, podem ter, juntos, mais poder do que o próprio CEO da empresa.

O fenómeno torna-se mais claro em grandes organizações que, pela sua dimensão, agregam múltiplos ecossistemas de profissionais, mas é possível identificá-los genericamente entre os seus grupos de relações. Se olhar em redor, até entre o seu círculo de amigos, decerto não terá dificuldade em identificar um ‘papa conferências’, um gig involuntário, um guru da gestão, um co-worker, um líder millennial, um estagiário ambicioso ou minimalista saudável. São as sete ‘tribos’ que segundo o “FT” já coabitam nas empresas mundiais e vão dominar o mercado de trabalho em 2018.

Cada uma tem características distintas e pode impactar de formas diferentes os resultados da empresa (ver caixa). Geri-los é cada vez mais um desafio para os responsáveis de recursos humanos, até pelo poder que podem conquistar junto da organização. Um ‘papa conferências’, por exemplo, não está necessariamente orientado para a capitalização de conhecimento. É o networking e “aquilo que se constrói nos intervalos das conferências e eventos profissionais” que pode ser determinante para as suas aspirações de carreira, destaca a publicação.

Já os estagiários ambiciosos, podem não estar exatamente focados no tão falado espírito colaborativo, hoje bandeira em muitas empresas. Movidos por objetivos e muito determinados na progressão na carreira, os elementos desta tribo procuram na primeira incursão no mercado de trabalho uma oportunidade de fazer contactos, abrir portas e dar-se a conhecer às pessoas certas para alcançar o cargo que ambicionam. Não é oportunismo, garante o “FT”, é determinação.

Quem detém o poder

A grande questão é que, dependendo da dimensão e das suas características, estas tribos podem mudar por completo os destinos de uma organização. Dave Logan e Halee Fischer-Wright já alertavam para o poder das tribos profissionais há uma década. Em 2008, os autores de “Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization” sustentavam, num estudo conduzido durante dez anos junto de 24 mil profissionais, a ideia de que os grupos profissionais têm um comportamento tribal e que “as tribos são mais poderosas do que as empresas que as integram, ou até do que os seus próprios líderes”.

Para os investigadores, as empresas podem impor as regras mas são as tribos — grupos de 20 a 150 elementos, formados naturalmente por afinidades e comportamentos comuns — que têm a última palavra. “Desde a Idade do Gelo que formar uma tribo era um modo de aumentar as hipóteses de sobrevivência”, relembram os autores, acrescentando que pertencer a uma tribo “pode viabilizar melhores casamentos, progressão profissional, uma vida mais saudável, entre inúmeros outros benefícios”.

Nas empresas, o efeito-tribo pode por exemplo minar as hipóteses de sucesso de um projeto, o lançamento de um novo produto, o crescimento da carteira de clientes ou até a estratégia definida pelo líder. “A resistência por parte das tribos internas das organizações pode deitar por terra as ambições e a estratégia do líder”, defendem. A maior parte das escolas de gestão deixam de lado o poder das tribos, mas na verdade, argumentam os especialistas, o seu peso e o seu impacto na gestão das organizações é cada vez mais relevante.

7 tribos laborais

Os ‘papa-conferências’

Não é pelo conteúdo, mas pelo networking. Os ‘papa-conferências’ não perdem nenhum evento profissional

Os gigs involuntários

Tornaram-se trabalhadores flexíveis por força das circunstâncias, mas hoje não trocariam a possibilidade de gerir os seus próprios horários por nada

Os gurus da gestão

Dominam tudo o que são tendências de gestão inovadoras que querem ver aplicadas na sua empresa

Os co-workers

São os trabalhadores autónomos por excelência. Têm na prática um escritório, colegas e rotinas laborais, mas nunca ouviram falar em cultura empresarial

Os líderes millennials

São totalmente orientados para a inovação e tecnologia e valorizam o espírito de partilha, a transparência nas relações entre colegas e estilos de vida saudáveis

Os estagiários ambiciosos

Encaram o estágio como uma oportunidade de reunir os contactos certos para alcançar cargos relevantes na carreira. Têm ideias muito claras dos seus objetivos, do caminho a percorrer e das pessoas que os podem ajudar a lá chegar

Os minimalistas saudáveis

São profissionais altamente focados no essencial, muito orientados para o equilíbrio trabalho-família e fiéis a hábitos alimentares e de vida saudáveis