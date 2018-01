Lisboa e Milão nas seis bolsas que mais subiram na primeira semana do novo ano

Moscovo e Buenos Aires lideraram as subidas semanais com ganhos acima de 5%. PSI 20 português e MIB italiano avançaram mais de 4% e ficaram à frente na zona euro. Bolsas mundiais com ganhos de 2,7%. Nova Iorque com máximos históricos

As bolsas de Lisboa e Milão lideraram as subidas na zona euro na primeira semana de negociação de 2018 e integram o ‘clube’ das seis bolsas à escala mundial com melhor desempenho neste começo de novo ano.

O índice PSI 20 português ganhou 4,22% e o MIB italiano subiu 4,16% durante a semana face a ganhos semanais de 2,4% para o conjunto das bolsas da zona euro segundo o índice MSCI (que exclui Atenas, sendo a Grécia considerada um mercado emergente). Em Lisboa destacaram-se o BCP, com uma subida semanal de 9,5%, e a Pharol, com um avanço semanal de 7%. Os piores desempenhos semanais couberam à EDP Renováveis e à Ibersol com quedas semanais de 2,5%.

Seis bolsas em destaque

As bolsas mundiais subiram 2,7% nos primeiros quatro dias de negociação do ano, segundo o índice global MSCI.

Um grupo de seis bolsas registaram subidas semanais acima de 4%, incluindo Buenos Aires, Moscovo, Karachi, Lisboa, Tóquio e Milão. As valorizações semanais foram de 6,9% para o índice argentino Merval, de 5,6% para o conjunto dos índices russos, de 4,4% para o índice paquistanês Karachi 100, de 4,22% para o PSI 20 português, de 4,17% para o índice nipónico Nikkei 225, e de 4,16% para o índice italiano MIB.

Esta semana, as subidas mais elevadas registaram-se nos índices MSCI para as bolsas da América Latina (5%), mercados emergentes (3,7%), Europa (3,3%) e Ásia Pacífico (3,1%). O índice MSCI para os mercados fronteira (que ainda não foram graduados para emergentes) registou o desempenho mais fraco, com uma subida semanal de 2,2%.

Índices de Nova Iorque em novos máximos

A principal praça financeira do mundo, Nova Iorque, registou uma subida semanal de 2,6%, segundo o índice MSCI respetivo, que abrange o New York Stock Exchange e o Nasdaq (a bolsa das tecnológicas). O índice Nasdaq destacou-se com um avanço de 3,4%, o ganho semanal mais elevado desde dezembro de 2016.

Os três principais índices norte-americanos fixaram novos máximos históricos na primeira semana de 2018. Durante a sessão de sexta-feira, o Dow Jones 30 chegou perto dos 25.300 pontos, o S&P 500 ficou acima de 2743 pontos, e o Nasdaq subiu para 7137 pontos.