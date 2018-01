Empresas de energia têm 338 milhões por pagar ao Estado

Um balanço da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE) feito pelo Ministério das Finanças comprova a dificuldade do Estado em cobrar às empresas de energia a taxa criada em 2014: de 655 milhões de euros que as Finanças estimam que deviam ter sido recebidos pelo Estado, na prática só foram pagos 317 milhões, estando 338 milhões por liquidar.

Os números constam da resposta das Finanças a uma pergunta feita no final de novembro pelo Partido Comunista Português (PCP). A informação do Ministério das Finanças deu entrada esta semana no Parlamento e revela que 2017 foi o ano com pior execução na cobrança da CESE.

Em 2014 o Estado recebeu 92,2 milhões de euros, em 2015 arrecadou 94,1 milhões, em 2016 encaixou 95,1 milhões mas em 2017 a receita não foi além de 35,8 milhões de euros.

Segundo as Finanças estão pendentes de pagamento 156,1 milhões de euros relativamente ao ano passado, ano em que a EDP assumiu publicamente uma mudança de posição relativamente à CESE: quando a taxa foi criada a elétrica aceitou pagar; em 2017 anunciou que a iria contestar.

De acordo com os esclarecimentos que a EDP deu ao "Observador" esta sexta-feira, a empresa não liquidou a CESE relativamente a 2017 mas constituiu perante o Estado as garantias previstas pela lei para não pagar a contribuição. Um passo idêntico ao dado pela Galp desde que a CESE foi criada: a petrolífera decidiu desde logo não pagar a taxa, mas constituiu garantias bancárias de igual montante, ao mesmo tempo que contestou formalmente a cobrança das Finanças.

A REN - Redes Energéticas Nacionais, terceiro maior contribuinte da CESE, está igualmente a contestar a legalidade da taxa.

A CESE foi criada ainda pelo anterior Governo, e mantida pelo atual, como uma taxa de 0,85% sobre o ativo líquido que as empresas de energia têm em Portugal, prevendo algumas exceções e reduções na taxa.

Quando foi criada o Governo previa um encaixe anual de 150 milhões de euros, estimando canalizar um terço da receita para abater à dívida tarifária da eletricidade e os restantes dois terços, até 100 milhões de euros por ano, para medidas diversas de cariz social e ambiental, que nunca foram especificadas.

Nos primeiros três anos da CESE deveriam ter sido canalizados em benefício dos consumidores de eletricidade um total de 150 milhões de euros, mas o fundo criado para o efeito apenas recebeu 5 milhões de euros em 2016, efetivamente entregues para abatimento aos custos do sistema elétrico.

Em dezembro o Expresso questionou a Secretaria de Estado da Energia e o Ministério das Finanças sobre o porquê da baixa afetação de receita da CESE para a redução de custos no sistema elétrico, mas não obteve resposta.

Apesar de a afetação dessa receita ao sector elétrico ser muito inferior ao previsto, o regulador da energia, durante o período de aplicação da CESE, já incorporou, em benefício dos consumidores, 100 milhões de euros. Mas para as tarifas de 2018 a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos decidiu não inscrever qualquer montante relativo à CESE, dada a baixa execução desta receita.

O Ministério das Finanças diz, na sua resposta ao PCP, que "continuará a desenvolver todas as medidas que conduzam ao mais célere ressarcimento dos valores devidos".

Quando às restantes contribuições sectoriais, nomeadamente a da banca e da indústria farmacêutica, as Finanças dizem que os pagamentos estão em dia.