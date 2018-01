Área Metropolitana de Lisboa com 53.688 casas à venda

Cinco dos 18 concelhos concentram mais de 60% da oferta

Ao todo são 18 os concelhos que integram a Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde vivem quase três milhões de pessoas. Numa análise da oferta de imobiliário contida neste território presente no bpiexpressoimobiliario.pt, verifica-se que aqui estão em comercialização 53.688 habitações, das quais 37.592 são apartamentos e 16.096 moradias. A oferta é desigual nesta extensão territorial já que em apenas cinco concelhos está contida mais de metade das casas à venda.

Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira são os 18 concelhos que fazem parte da AML. Destes, Lisboa com 13.467 imóveis, Cascais que totaliza 6530, Sintra com 6379, seguido de Seixal com 4449 e Almada que apresenta 3264, são os cinco concelhos com mais oferta de habitações em comercialização. Totalizam 34.089 casas o que representa 63,49% da oferta registada no BPI Expresso Imobiliário.

No concelho de Lisboa e dos 13.467 imóveis em venda, 12.797 são apartamentos e apenas 670 moradias. A título de exemplo e na freguesia de Arroios pode ser adquirido um apartamento de tipologia T2+1, com 120 m2 de área útil, por €505.000. Trata-se de uma casa integrada num prédio remodelado, de traça antiga e com elevador.

Casa reabilitada

Ainda na capital, mas desta vez na freguesia de Santa Maria Maior está à venda por €1520 mil um apartamento de tipologia T3, com 194 m2 de área bruta. Também esta casa está inserida num edifício reabilitado que mantém a fachada original.

E se Lisboa lidera na oferta de casas à venda no território em análise, Cascais surge em segundo lugar com 6530 imóveis, dos quais 3412 são moradias e 3118 apartamentos. Neste concelho, na união das freguesias de Cascais e Estoril está em venda uma moradia de tipologia T5 e 477 m2 de área útil por €1450 mil. Em fase de construção, a casa está inserida num terreno de 677 m2 e distribui-se ao longo de três pisos.

Já na freguesia de São Domingos de Rana e por um preço muito inferior, €205 mil, pode ser adquirida uma moradia geminada com 105 m2 de área bruta, inserida num lote de terreno de 334 m2.

Apartamentos em maioria

No concelho de Sintra a oferta é um pouco inferior à de Cascais e centra-se em 6379 imóveis, dos quais 4024 são apartamentos e 2355 moradias. Por €95 mil pode ser adquirido um apartamento de tipologia T2 com 80 m2 de área útil situado na freguesia de Cacém e São Marcos.

Com mais área útil, nomeadamente 135 m2 e um terreno com 400 m2, está a ser comercializada uma moradia, por €360 mil, na união de freguesias de Santa Maria, São Miguel, São Martinho e São Pedro Penaferrim.

Do outro lado do rio Tejo, no concelho do Seixal a oferta é de 2798 apartamentos e 1651 moradias, no total de 4449 imóveis. A título de exemplo e aqui, vende-se uma moradia unifamiliar de tipologia T3+1 por €690 mil, na freguesia de Corroios.

Em Almada estão à venda 2104 apartamentos e 1160 moradias (3264 imóveis). Na união de freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas pode ser adquirido um apartamento de tipologia T2, com 85 m2 de área útil, por €96.500. Tem vista para o rio e situa-se perto de escolas, transportes e serviços.