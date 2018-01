Tesouro avança com grande operação de dívida na próxima semana

Portugal deverá iniciar o ano com uma operação de sindicação de uma nova linha de dívida a 10 anos na ordem dos 3 a 3,5 mil milhões de euros, segundo a previsão dos analistas do Commerzbank

Portugal deverá estrear o ano com uma grande operação de lançamento de uma nova linha de Obrigações do Tesouro a 10 anos através de uma sindicação para a colocação entre 3 a 3,5 mil milhões de euros, segundo a previsão de analistas do banco alemão Commerzbank, na nota "European Sunrise" publicada esta sexta-feira. A operação poderá realizar-se a 10 de janeiro, na próxima quarta-feira.

O Tesouro português ainda não anunciou essa operação que, tradicionalmente, leva a cabo na primeira metade de janeiro, procurando estabelecer uma nova referência para o mercado na dívida de longo prazo. No ano passado, realizou a 11 de janeiro esta operação de abertura colocando €3 mil milhões no prazo a 10 anos, mas tendo de pagar um juro muito elevado de 4,227%.

Na operação deste ano, o Tesouro deverá contar com um contexto distinto, muito mais favorável, com a trajetória dos juros (yields) a 10 anos no mercado secundário abaixo de 2%. No último leilão nesse prazo de referência, realizado em novembro do ano passado, o Estado pagou 1,939%, a taxa mais baixa de sempre neste tipo de colocação de dívida no mercado primário.

Depois de terem descido para um mínimo de 1,71% a 18 de dezembro, os juros a 10 anos estiveram em trajetória ascendente no mercado secundário acompanhando o movimento de alta nos juros italianos e espanhóis, fruto do contágio político. Tendo subido para 2% a 3 de janeiro, os juros desceram entretanto, estando abaixo de 1,8% na sessão da manhã desta sexta-feira.