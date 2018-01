Inflação na zona euro desce para 1,4%

A inflação desceu em dezembro do ano passado para 1,4%, segundo a previsão do Eurostat divulgada esta sexta-feira. A inflação sem as componentes mais voláteis manteve-se em 0,9%, ficando abaixo das expetativas dos analistas. Com estes níveis de inflação distantes da meta de 2%, a política monetária expansionista do Banco Central Europeu não é beliscada

Jorge Nascimento Rodrigues