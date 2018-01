Estado e grupo Mello põem hospital de Braga em processo de arbitragem

O Estado e o grupo José de Mello voltam a estar em conflito na área da saúde, depois do longo processo que opôs as duas partes em torno da parceria público-privada (PPP) do hospital Amadora-Sintra. Agora, as divergências incidem sobre a PPP do hospital de Braga.

A nova secretária de Estado da Saúde, Rosa Matos Zorrinho, e o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, aprovaram a abertura de um processo de arbitragem com a Escala Braga, sociedade gestora do hospital de Braga que é controlada pela José de Mello Saúde.

A arbitragem terá como representante do Estado a Administração Regional de Saúde do Norte e servirá para dirimir o litígio decorrente da não renovação de protocolos relativos ao pagamento de tratamentos de doentes com VIH/sida e com esclerose múltipla.

Este processo foi revelado pelo Governo através de um despacho de 20 de dezembro que foi agora publicado em "Diário da República".

No despacho lê-se que o grupo Mello chegou a pedir formalmente a 5 de dezembro a constituição de um tribunal arbitral, depois de ter solicitado a reposição do equilíbrio financeiro do contrato de gestão pela não renovação, para 2016, dos protocolos relativos aos doentes com sida.

O Governo determinou "não reconhecer a existência de fundamentos que ditem a abertura de avaliação do desequilíbrio financeiro do contrato invocado pela entidade gestora", além de não reconhecer que haja fundamentos de reposição do equilíbrio financeiro.

Face a este desentendimento, Estado e grupo Mello avançarão agora com a constituição de um tribunal arbitral, em que tradicionalmente cada parte envolvida pode nomear um árbitro, passando esses dois árbitros a acordar a nomeação de um terceiro para dirimir o litígio.