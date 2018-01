Eles ajudaram a pensar como elevar o país ao próximo nível

Intenso, desafiador, estimulante, interessante. 2018 será tudo isto e muito mais. Será “um ano de uma maior digitalização das empresas e dos processos”, “de requalificação e reconversão de pessoas e cargos”, “de mais incentivo à exportação”, “de aparente crescimento saudável”. Mas vai também ser um ano de grandes e radicais mudanças nos processos e relações laborais, muito por causa das novas tecnologias e da desmaterialização. “A quarta revolução industrial veio para ficar e acredito que em 2018 vão acentuar-se as iniciativas de transformação dos processos industriais através da modernização do fabrico, de controlo e da própria gestão”, diz o presidente da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), Pedro Silva Dias. Ele foi um dos 28 oradores que passaram pelas sessões Próximo Nível, projeto do Banco Popular e do Expresso, que entre abril e novembro deste ano levou ao espaço Conversas Soltas do Banco Popular, em Lisboa, sete debates sobre o futuro das empresas do têxtil e calçado, comércio e serviços, logística, mobiliário, saúde e tecnologia.

O momento não podia ser mais apropriado. Em 2017, a economia melhorou 3% no segundo trimestre e 2,5% no terceiro segundo o Instituto Nacional de Estatística. E há sectores a crescer como nunca. O turismo é um deles, mas é também o imobiliário. A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) diz que 2017 vai ser o melhor ano de sempre na venda de casas desde que começaram a fazer estatísticas em 2009 (cerca de 158 mil vendas). Outro caso de sucesso é o têxtil. “Vai chegar ao final de 2017 com o maior volume de exportações de sempre, apostando numa estratégia não de volume, mas sim no valor acrescentado dos produtos, na diferenciação, na flexibilidade e no serviço ao cliente”, diz o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Paulo Melo. E o calçado não fica atrás. “A marca Portugal mudou nos últimos anos. Hoje, quando alguém procura um produto de moda procura um produto italiano, mas também um produto português, porque é europeu”, referiu o diretor-geral da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), João Maia, durante o primeiro debate em abril. Além disso, acrescentou, “Portugal focou-se nos clientes. Estas marcas tentam agora acrescentar valor, aproximando-se do cliente final”.

De facto, o consumidor, o cliente ou o doente serão das principais preocupações das empresas em 2018. “Temos de fazê-lo sentir-se especial”, disse a CEO da Amazing Evolution, Margarida Almeida, na segunda sessão dedicada ao comércio e serviços. Mas é também preciso colocá-lo no centro das decisões e apostar nos produtos personalizados. “As empresas vencedoras em 2018 serão as que apostam claramente na experiência do consumidor e a tornam uma prioridade desde o topo da organização”, refere Nuno Fernandes ao Expresso. O reitor da Católica Lisbon School of Business & Economics foi um dos convidados da sexta sessão que debateu os desafios para as empresas e, na altura, comentou que esta aposta no consumidor implica alterações na mentalidade empresas. “As alterações tecnológicas imputam as definições clássicas dos sectores industriais e os modelos de negócio que funcionavam há 10 anos estão em xeque”.

Tudo é tecnologia

Se houve uma conclusão comum a todas as sessões é de que o impacto da digitalização da economia vai ser cada vez maior e, por isso, a tecnologia será “um fator determinante nas empresas em 2018”, comentou o CEO da Century 21, Ricardo Sousa. “Há tendências que se vão intensificar às quais as empresas devem estar atentas e são elas a digitalização inteligente dos processos, a automatização, a personalização dos produtos ou o combate ao desperdício na produção”, comentou ao Expresso o diretor-geral da COSEC, Jorge Portugal, que esteve na sétima sessão sobre tecnologia e inovação. Além disso, em 2018 as empresas terão também de ser mais rápidas e daí o papel da logística, outro sector em constante adaptação e inovação.

Pedro Silva Dias acredita, por isso, que “2018 será um ano marcado pelo surgimento de nova aplicações práticas para utilização de dados em larga escala” e também de sistemas de combate ao ciberterrorismo, que crescerá com a maior digitalização da sociedade. Surgirão, assim, novas empresas e empregos mais qualificados.

O que se vai passar na saúde é um bom exemplo. O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Henrique Martins, explicou ao Expresso que, em 2018 continuará a digitalização e desmaterialização dos processos.

Depois das receitas eletrónicas, o objetivo é acabar com os exames e análises em papel. Além disso, as unidades de saúde vão incentivar cada vez mais os utentes a utilizar as aplicações digitais que já existem e que permitem poupar tempo e dinheiro, não só às pessoas como as empresas. “As receitas já podem ser linkadas aos calendários dos smartphones. Há tecnologias e ferramentas subaproveitadas”, rematou.

As conclusões dos sete debates

Têxtil e calçado, comércio e serviços, logística, imobiliário, saúde, desafios das empresas e tecnologia e inovação foram os temas debatidos

Têxtil e Calçado

A primeira sessão arrancou com um debate sobre dois sectores que são, hoje, considerados como os que melhor souberam recuperar da crise. Fizeram-no apostando na qualidade dos produtos e nas exportações e, com isso, conseguiram ganhar um importante estatuto no estrangeiro. Mas é esse estatuto que é necessário agora manter e isso só será conseguido com inovação e com uma melhor qualificação dos empregados. Além disso, para os oradores, Portugal ainda é demasiado humilde e tem de aprender a vender-se mais e melhor, porque os produtos que se fazem cá são de alta qualidade e, em alguns casos, melhores que os que são feitos noutros países, mas que são mais reconhecidos no mundo, como por exemplo, os sapatos italianos.

Comércio e Serviços

Na segunda sessão a escolha recaiu sobre um dos sectores mais democráticos da economia nacional: não vivemos sem ele, mas ele não vive sem nós — os clientes. E são precisamente os clientes que, já hoje mas ainda mais no futuro, vão estar no centro das atenções das empresas que se dedicam a este negócio, seja ele a venda de eletricidade (EDP) ou de pão e bolos (A Padaria Portuguesa). De acordo com os oradores presentes, o objetivo é apostar nos serviços adicionais aos produtos que se vendem, como algo para adquirir, uma oferta/desconto ou apenas uma melhor relação pessoal entre os empregados e os clientes. Mas, claro, há desafios, e um deles é o facto de haver, atualmente, um grande desprendimento dos jovens no mercado de trabalho. E não é por causa do salário, garantem.

Logística

Pode ser um dos sectores menos glamorosos mas é, sem dúvida, um dos mais importantes da economia nacional, principalmente agora que as exportações estão a crescer. Sem as empresas de logística seria mais difícil exportar de forma consistente e nos prazos exigidos e, por isso, os empresários do sector concordam que é necessário dar-lhe mais visibilidade e mais relevância dentro de toda a cadeia do produto, desde que é feito até ser vendido. Além disso, disseram, falta uma estratégia geral para o sector e um dos primeiros passos a dar é intervir na melhoria das infraestruturas, como os portos e aeroportos, e na sua ligação ao consumidor final.

Imobiliário

O imobiliário é outro dos sectores que se destacam atualmente na economia nacional. Vendem-se cada vez mais casas e mais caras, há mais investidores estrangeiros interessados no país, há mais reabilitação e mais negócios de milhões. Aliás, o segmento de luxo pode estar perto de valer 25% de todas as transações. Mas só os estrangeiros podem pagar esse luxo ou mesmo as casas que hoje estão para venda ou arrendar nas principais cidades. O desafio é, agora, incentivar os promotores a fazer casas a preços mais acessíveis à classe média portuguesa que quer viver em Lisboa e Porto mas, para isso, é necessário melhorar algumas políticas públicas que não estão a acompanhar o crescimento do sector.

Saúde

Diz-se que, com a saúde não se brinca, mas o futuro deste sector é feito de engenhocas, novas máquinas de diagnóstico, cirurgias digitais, impressões de órgãos, ou mesmo consultas sem ter de ir ao consultório do médico. Parece impossível, mas nada disto é uma novidade. São já tecnologias em franco desenvolvimento que vão mudar o paradigma deste sector e fazer com que o doente passe a estar no centro de tudo. Ou seja, “é preciso apostar na prevenção e medicina personalizada”. Contudo, é preciso garantir o acesso aos dados dos doentes que não só estão descentralizados como estão, em muitos casos, inacessíveis.

Os desafios das empresas

Depois da aposta nas startups é preciso fazer reiniciar às empresas, principalmente as PME, ou seja, é preciso incentivá-las a crescer e a melhorar os seus métodos e os seus produtos. Mas, para isso, é preciso mudar a mentalidade e, em alguns casos, a gestão. Porque, disseram, há um problema de gestão nas PME portuguesas. Por exemplo, ela tem de perceber que é necessário investir para aumentar a produção e, consequentemente, o volume de exportações, porque se existisse mais escala haveria mais procura. E é ainda preciso aprender a vender melhor o pais e os produtos lá fora. Ou seja, tal como se referiu na sessão sobre têxtil e calçado, temos de ser menos humildes.

Tecnologia e Inovação

As novas tecnologias que estão a surgir vão ter mais impacto nas empresas do que aquelas que já existem hoje e, em alguns casos, como por exemplo com a blockchain, pode mesmo ser preocupante. As empresas vão, por isso, ser obrigadas a encontrar novas formas de inovar, cortando com algumas formas de trabalhar mais tradicionais. Isto se quiserem crescer, destacar-se na economia ou das outras empresas do mesmo sector. Vão ainda precisar de perceber bem o tipo de inovação que querem fazer, se apenas a do dia a dia ou se algo que requer mais investimento, mas mais retorno. E têm ainda de perceber que inovar passa por apostar num conjunto de tecnologias e não apenas numa só.

TRÊS PERGUNTAS A

António Vieira Monteiro

Presidente da Comissão Executiva do Banco Santander Totta

Quais são os desafios que esperam as empresas em 2018?

O ano que agora se inicia será, com toda a certeza, muito desafiante para Portugal. Os dados disponíveis permitem antever a economia a crescer 2% — apoiada no aumento das exportações de bens e serviços e no investimento — e espera-se a descida do desemprego. A consolidação orçamental e a redução da dívida constituem outros elementos muito importantes para ajudar à redução dos custos de financiamento da economia.

O banco que lidera está preparado para o ano que se avizinha, depois da fusão entre Popular e Santander?

2018 trará o processo de integração do Banco Popular Portugal, a par da continuação do crescimento do negócio e da boa performance de resultados. O Santander Totta estará ainda mais forte para continuar a ajudar a economia portuguesa a desenvolver-se mais, de forma a contribuir para o sucesso das famílias e das empresas portuguesas. É com este lema em mente que nos preparamos para enfrentar 2018, procurando ser cada vez mais o banco de referência no apoio à comunidade. A chegada a uma posição de liderança do sector (maior banco privado em ativos e crédito em Portugal) torna-nos mais fortes e vai permitir alargar a nossa oferta para continuarmos a crescer de forma eficiente e sustentável e aumenta a nossa responsabilidade.

O Santander Totta acaba de ser novamente classificado por diversas agências de notação financeira com aquele que é, de forma indiscutível, o banco com melhores ratings do sistema financeiro, estando mesmo acima da República Portuguesa. É o reconhecimento de uma solidez que já vem de trás e que espelha a confiança que o banco gera no mercado e nos seus clientes. Em 2018 será dada especial atenção à reabilitação e regeneração urbanas. No âmbito do Programa IFRRU 2020, o Santander Totta tem €713 milhões disponíveis para projetos de reabilitação e revitalização urbanas, sendo responsável por 50% destes financiamentos no nosso país.

Os indicadores mais recentes mostram o Santander Totta como o banco com os maiores crescimentos na concessão de crédito, com uma quota de 18 por cento no apoio às empresas. É um caminho que queremos prosseguir, nomeadamente com o Santander Advance, que se diferencia pela oferta não financeira (formação, estágios, entre outros), de que é exemplo o programa intensivo de gestão, com 2000 empresas a beneficiarem desta iniciativa que também já se materializou em 609 bolsas.

O que Portugal precisa fazer para crescer mais em 2018?

Para o país crescer e seguir em frente tem que estar bem preparado para enfrentar os desafios das novas tendências de mercado, como a transformação digital, a inovação anunciada todos os dias, as alterações regulatórias, as novas regras de capital e gestão de crédito. Aproveito para desejar a todas as empresas do país bons negócios em 2018 e um futuro cada vez mais sustentável e bem-sucedido.

Textos originalmente publicados no Expresso de 30 de dezembro de 2017