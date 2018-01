CGD 'parqueia' Vale do Lobo na ECS por 222,9 milhões de euros

A Caixa Geral de Depósitos concretizou nos últimos dias do ano passado a venda dos créditos que tinha sobre o empreendimento de Vale do Lobo ao fundo de reestruturação ECS, liderado por António de Sousa e Fernando Esmeraldo

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) entregou ao Fundo Recuperação Turismo, da ECS, a carteira de créditos que detinha sobre o empreendimento de luxo no Algarve por 222,9 milhões de euros. O negócio estava avaliado em 300 milhões de euros, segundo noticiou o Expresso no final de outubro e já nessa altura estava prevista a venda destes créditos ao fundo de reestruturação da ECS em troca de unidades de participação.

Questionado sobre a concretização desta transação dias antes do Natal, a CGD confirma que "efetuou, no dia 22 de dezembro, a alienação dos seus créditos sobre o Grupo Vale do Lobo pelo valor de 222,9 milhões de euros. O adquirente foi um fundo de investimento da ECS Capital vocacionado para intervir em projetos no sector imobiliário e turístico".

A Caixa acrescenta que "espera que este ativo possa ser recuperado e rentabilizado", já que o objetivo é a sua reestruturação e posterior venda. Com esta transação, a Caixa engrossa a participação no Fundo Recuperação Turismo gerido pela ECS.

Esta operação está sujeita à aprovação das autoridades competentes.

O crédito concedido pela CGD para este projeto em 2006 atingiu os 300 milhões de euros, mas entretanto o banco público terá recebido cerca de 100 milhões de euros pela venda de lotes e juros pagos pelo empreendimento do Algarve.