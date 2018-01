Barril de Brent abre em alta nos 68,16 dólares

Os analistas atribuem a subida ao facto de alguns fundos de investimento terem apostado com força na continuação da subida do crude em 2018, devido a pressões geopolíticas

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 68,16 dólares, o valor mais alto desde dezembro de 2014.

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje a valer 68,16 dólares, mais 0,47% do que na sessão anterior (quarta-feira).

Na quarta-feira, o preço do barril de petróleo Brent encerrou no mercado de futuros de Londres a subir 1,90%, para os 67,84 dólares, o valor mais alto de fecho desde dezembro de 2014, de acordo com a agência de notícias espanhola, efe.

O petróleo europeu, que durante o dia de quarta-feira chegou a cotar nos 67,94 dólares, não tinha fechado uma sessão com um valor tão alto desde 05 de dezembro de 2014, quando terminou nos 69,07 dólares.

Os analistas atribuíram a subida ao facto de alguns fundos de investimento terem apostado com força na continuação da subida do crude em 2018, devido a pressões geopolíticas.