Multibanco com máximos históricos no Natal

Se dúvidas havia, a última semana de dezembro prova que o consumo está mesmo ao rubro. Nos dias 22 e 23, o Multibanco bateu os principais recordes em termos do número de operações e de compras efetuadas, desde que esta rede da SIBS foi lançada em setembro de 1985.

De acordo com os dados fornecidos pela empresa que faz a gestão da rede Multibanco, 22 de dezembro foi o dia com mais transações de sempre (mais de 10,5 milhões), mais foi a 23 de dezembro que mais recordes foram batidos: três. Foi o dia com o maior número de compras (cinco milhões) e em que o sistema de pagamentos na Internet MB Way ultrapassou o meio milhão de utilizadores, que efetuaram nesta data um milhão de operações avaliadas num total de 37 milhões de euros.

Foi também na véspera da consoada que se registou o pico instantâneo em dexembro da rede Multibanco, que inclui caixas automáticas e terminais de pagamento automático, às 12h11 e 17 segundos, com 262 operações processadas num segundo.

Durante dezembro foi alcançado o recorde de processamento mensal acima de 100 milhões de compras nos terminais de pagamento automático e a SIBS registou este mês como o melhor de sempre, com 250 milhões de operações (em dezembro de 2016 tinha ascendido a 235 milhões).